ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.32
usd:
324.03
bux:
127209.27
2026. április 9. csütörtök Erhard
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Egy hangfelvétel szerint Magyar Péter azt mondta: „g.ci nagy háború lesz”

Infostart
A Patrióta egy hangfelvételt tett közzé Magyar Péterről. A Tisza Párt elnöke akkori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget, és azt mondja a pártvezető, hogy „g.ci nagy háború lesz”.

A Patrióta egy hangfelvételt adott közre csütörtök reggel, amiben akkori párja, Vogel Evelin beszélget a Tisza Párt elnökével.

Vogel Evelin: „Hozzáteszem, lehet, hogy jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz.”

Magyar Péter: „Így is az lesz, g.ci nagy háború lesz.”

A videó további részében Bohár Dániel, a Patrióta rendszeres szereplője arról beszél, hogy a Tisza Párt vezetője a nyilvánosság elé kiállva teljesen mást kommunikál – írja az Index.

Erről néhány videó is szerepel, melyen Magyar Péter többek között arról beszél, hogy „marhaság” európai vezetőket azzal vádolni, hogy ők háborút akarnak.

A videóban feltűnik Ruszin-Szendi Romulusz is, aki többször is elmondja: nincs háború.

Bohár Dániel arra a következtetésre jut, hogy Magyar Péter „pontosan jól tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja”.

Szijjártó Péter külügyminiszter is reagált a Facebook-oldalán: „A Tisza Párt elnöke szerint „g*ci nagy háború” lesz Európában. Erről beszélünk évek óta: Brüsszel és Kijev egész Európát be akarja borítani a háború lángjával. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból!!! Az elmúlt négy évben ez sikerült, mert nap mint nap nemet mondtunk Brüsszelnek és Kijevnek. Erre csak mi vagyunk képesek, csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni Magyarország kimaradását a háborúból! Csak a Fidesz!” – írja Szijjártó Péter.

Magyar Péter is válaszolt Facebook-oldalán: „Három nappal az országgyűlési választás előtt a Fidesz végső kétségbeesésében még egyszer, ezredjére is megpróbálkozik a hazug háborús propagandával. ... Az az Orbán-kormány hazudik megint, amely évek óta háborús pszichózisban és riogatásban tartja az országot. Orbán Viktor konkrétan úgy fogalmazott, hogy a 2026-os lesz az utolsó háború előtti választás” – írja a Tisza elnöke.

videó

ukrajna

hangfelvétel

magyar péter

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek

Az Egyesült Államok és Irán is győztesnek hirdette magát a háborúban, így kérdéses, hogy meg tudnak-e egyezni azokról a feltételekről, amiket a hírek szerint Irán állított. Bár úgy tűnik, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, és újból hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros, Libanonban tovább folynak a harcok Izraellel, és Irán a jelentések szerint tovább támadott egyes Öböl-országokat.
 

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy

A HungaroMet időjárás-előrejelzései szerint a csütörtöki nap folyamán felszakadozó felhőzet és a beáramló száraz, hideg levegő miatt az éjszaka folyamán ismét többfelé kell fagyra számítani. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható ezért a metorológusok tanácsai szerint érdemes mielőbb gondoskodniuk az érzékeny növények védelméről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben - a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is könnyen megtréfálhatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 9. 12:21
Orbán Viktor bejelentést tett
2026. április 9. 11:48
Számos helyen fagyott csütörtök reggel – de még hidegebb jön
×
×