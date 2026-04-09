Egy hangfelvétel szerint Magyar Péter azt mondta: „g.ci nagy háború lesz”

A Patrióta egy hangfelvételt adott közre csütörtök reggel, amiben akkori párja, Vogel Evelin beszélget a Tisza Párt elnökével.

Vogel Evelin: „Hozzáteszem, lehet, hogy jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz.”

Magyar Péter: „Így is az lesz, g.ci nagy háború lesz.”

A videó további részében Bohár Dániel, a Patrióta rendszeres szereplője arról beszél, hogy a Tisza Párt vezetője a nyilvánosság elé kiállva teljesen mást kommunikál – írja az Index.

Erről néhány videó is szerepel, melyen Magyar Péter többek között arról beszél, hogy „marhaság” európai vezetőket azzal vádolni, hogy ők háborút akarnak.

A videóban feltűnik Ruszin-Szendi Romulusz is, aki többször is elmondja: nincs háború.

Bohár Dániel arra a következtetésre jut, hogy Magyar Péter „pontosan jól tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja”.

Szijjártó Péter külügyminiszter is reagált a Facebook-oldalán: „A Tisza Párt elnöke szerint „g*ci nagy háború” lesz Európában. Erről beszélünk évek óta: Brüsszel és Kijev egész Európát be akarja borítani a háború lángjával. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból!!! Az elmúlt négy évben ez sikerült, mert nap mint nap nemet mondtunk Brüsszelnek és Kijevnek. Erre csak mi vagyunk képesek, csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni Magyarország kimaradását a háborúból! Csak a Fidesz!” – írja Szijjártó Péter.

Magyar Péter is válaszolt Facebook-oldalán: „Három nappal az országgyűlési választás előtt a Fidesz végső kétségbeesésében még egyszer, ezredjére is megpróbálkozik a hazug háborús propagandával. ... Az az Orbán-kormány hazudik megint, amely évek óta háborús pszichózisban és riogatásban tartja az országot. Orbán Viktor konkrétan úgy fogalmazott, hogy a 2026-os lesz az utolsó háború előtti választás” – írja a Tisza elnöke.