J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

J. D. Vance gépe kedd délelőtt landolt Budapesten, ahová hivatalos látogatásra, valamint kétoldalú megbeszélések folytatása céljából érkezett az amerikai alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel, akivel azóta közös sajtótájékoztatót is tartott. Erről bővebben itt írtunk. George W. Bush 2006-os látogatása óta, húsz éve nem járt sem amerikai elnök, sem alelnök Magyarországon.

A „magyar–amerikai barátság napja” rendezvényen elsőként Orbán Viktor miniszterelnök szólalt fel, majd J. D. Vance amerikai alelnök következett.

„Egy különleges vendégtől kaptam egy telefonhívást” – mondta el J. D. Vance a magyar–amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, akit hatalmas üdvrivalgás fogadott. Majd élőben kapcsolta Donald Trumpot, az Ameriai Egyesült Államok elnökét.

„Imádom Magyarországot, imádom Viktort. Elképesztő ember, nagyon jó kapcsolatban vagyunk.

Nem engedte, hogy megtámadják az országát, biztonságban tartotta Magyarországot, fantasztikus munkát végzett – mondta a telefonban az Egyesült Államok elnöke, hozzátéve: „Nagyon nagy híve vagyok Orbán Viktornak, nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok. Briliáns emberek önök, és olyan ember a vezetőjük, aki erősen, jól tartotta az országot. Nincsenek azok a problémák Magyarországon, amelyek sok más országban megvannak, ez Orbán Viktor miatt van”.

A telefonhívás után J. D. Vance úgy kezdte, „nehéz ezek után beszélni”, de megpróbálja a legjobbat nyújtani. Az alelnök felidézte, hogy ez a második látogatása Budapestre, de először érkezett közhivatalt viselő politikusként. Elmondta, hogy korábbi látogatásakor a mai Second Lady akkoriban a második gyerekünkkel volt állapotos, míg most „feleségem a negyedik gyermekünket hordja a szíve alatt”.

Ezért megkérdezte Orbán Viktort: „kaphatunk-e azokból a nagylelkű családtámogatásokból, amelyek itt Magyarországon kijárnak”, mire – elmondása szerint – a miniszterelnök azt válaszolta: „sajnos alelnök úr, ez csak a magyaroknak jár” – olvasható a magyarnemzet.hu tudósításában.

J. D. Vance minden magyarnak azt üzente, nagyra becsüli azt, amiért harcolnak.

„A szabadságukért, a szuverenitásukért harcolnak. Trump elnök úr és jómagam is a sikerükben vagyunk érdekeltek. Önökkel együtt harcolunk”

– hangoztatta. Az amerikai alelnök azt kérte, legyenek szövetségesek azok ellen, akik megpróbálják Magyarországot letaszítani. J. D. Vance szerint Magyarország felhívta magára a világ figyelmét, amikor nemet mondott az illegális migrációra.

Az amerikai alelnök hangsúlyozta: „Csodáljuk önöket”, és azt szeretnék, hogy önök a saját jövőjükről úgy dönthessenek, hogy külső erők ne befolyásolják önöket. Nem akarom megmondani, hogy kire szavazzanak, de a brüsszeli eurobürokratákra nem szabad hallgatni. A szívükre, a lelkükre és a magyar nép szuverenitására hallgassanak” – hangsúlyozta.

„Nem fenyegetem önöket, nem mondom azt, hogy visszatartunk finanszírozásokat, mint a brüsszeli vezetők, én azt mondom, hogy önök mondják ki a verdiktet. A barátság szellemében jöttem, és néhány megfigyelésünket elmondani. Önök a civilizációt bátran tovább vitték az elmúlt években, ezt Orbán Viktor vezetésével tették.”

Az alelnök világossá tette: imádják Európát, szeretik Európát, hiszen az Egyesült Államok itt született meg. „Imádjuk a kultúráját, gyönyörű építészetét, népeit ennek a földrésznek.

Pontosan ezért utasítjuk vissza az arc nélküli bürokratákat, akik miatt az egekbe szöknek az energiaárak és ellenőrizetlenül engednek be több millió külföldit a progresszió jelszavával.”

J. D. Vance azt mondta, hogy Orbán Viktor vezetése alatt valós előrehaladást lát Magyarországon. Megbízható kereskedelmi partnert lát az országban, ami befektetési célpontja Amerikának. „Tiszta utcákat látok, ahol különböző felekezetű emberek tudnak együtt lenni biztonságban, békében. Olyan kormányt látok, amely saját népébe ruház be, a családokat védi, munkát teremt, és olyan oktatási rendszert teremt, amely az ország szeretetét hirdeti” – sorolta, hozzátéve, hogy az energiaárak szinte minden országban magasabbak Európában, mint Magyarországon, mert Orbán Viktor az energiabiztonságért harcol.

Az amerikai alelnök az energiabiztonságról szólva úgy fogalmazott: „ennek az az oka, hogy Orbán Viktor harcolt az energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem küzdött ezért”. Hozzátette, hogy „a legtöbb európai vezető vicsorog az istenfélő magyar nép ellen”, és bírálta, hogy Amerikát és Magyarországot elmarasztalják csak azért, mert alacsony energiaköltségeket akarnak.

„Elmarasztalnak minket csak azért, mert szeretnénk, hogy az Oroszország és Ukrajna között zajló háború mielőbb lezáruljon”, és úgy fogalmazott: „lenéznek minket, valamint lenézik azokat az európai népeket, akik szeretnék a migrációt kontroll alatt tartani”. Hangsúlyozta: „utálják a határaink védelmét, utálják az energiafüggetlenséget (…), de mindenek fölött egy embert utálnak leginkább, mégpedig Orbán Viktort, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor az önök oldalán van”.

„Azért utálják Viktort, mert ő kiáll a magyar népért” – mondta, majd hangsúlyozta, hogy Trump Európáért, a szuverenitásért és Magyarországért áll ki, valamint vállvetve kitart amellett az ember mellett, aki a legtöbbet harcolt közös értékeinkért, Orbán Viktor mellett. Kiemelte továbbá:

ha Magyarország biztosítani tudja a határvédelmét, mások is tudnák, és ha nem teszik, az egy döntés eredménye.

Ugyanígy fogalmazott a gazdaság kapcsán: ha Magyarország előre tudja sorolni a saját dolgozóit, más nemzetek is megtehetnék, és ha nem teszik, az is egy választás következménye. Úgy vélte, hogy Orbán Viktor vezetése az eurobürokraták célpontja lett, mert tudják, hogy az igazi szuverenitás lehetséges, és lehet Európa-párti, Amerika-párti és a saját nemzet pártján álló politikát képviselni.

Az eszmék védelméről szólva hangsúlyozta: „nemcsak a saját népeinket védjük, hanem azokat az eszméket is, amelyek lehetővé tették civilizációnk felvirágzását”. Úgy fogalmazott: „Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete az, ami felvirágoztatta civilizációnkat”, amely „Mózes törvényére és a római jogra épült”, és „a legtoleránsabb és leginkább prosperáló társadalmakat hozta létre”.

„Amit több generáció felépített, azt egyetlen élet alatt le is lehet rombolni. Amit felépítettünk, meg kell védenünk, ez a közönség érti, hogy mi forog kockán. Léteznek itt olyan emberek, akik újra és újra győzni tudtak azok felett, akik a szuverenitást fel akarták adni” – mondta J. D. Vance, kijelentve: „Istennek hála, Szent István király szelleme győzedelmeskedett. Szeretném megújítani önökkel karöltve ezt a szellemet, mert úgy látjuk a szuverenitás ellen kihívást intéztek Magyarországon.

Lehet választani, térdeljenek le az önkényuralom előtt, vagy újra Szent István szellemében járjanak el a következő hétvégén.”

Az alelnök hangsúlyozta, szent kötelességük az élet védelme, meg kell védeniük az emberek által kemény munkával létrehozott értékeket.

J. D. Vance szerint „nemzeteink tökéletesen alkalmasak a nagyságra, ha együtt dolgozunk. Mindig az a célunk, hogy még jobb életet építsünk népeink számára, viszont a bürokraták hamis választás elé állítottak minket. Azt mondják, hogy az izoláció és a globalista integráció között választhatunk, pedig van egy jobb megoldás: a közös értékeket valló országok együttműködése, mi nem adjuk fel a harcot, továbbra is ezért fogunk küzdeni”.

Az amerikai alelnök megemlített egy magyar katonát, aki részt vett az amerikai függetlenségi háborúban, majd Kossuth Lajosról is beszélt: „Kossuth olyan fogadtatást kapott az Egyesült Államokban, mint egy rocksztár. A magyar szabadság gondolata megragadta a képzeletét a mi nemzetünknek. Ő volt a második külföldi, aki a kongresszus együttes ülésén szólalt fel. Erről a mai napig megemlékezünk”.

Amerika, ahogy Magyarország is, nem olyan hely volt, ahol az emberek csak pihentek. Építkezés zajlott és az volt a fő gondolat, hogy alkotni, megújítani kell. Az amerikai hősök, ahogy a magyar hősök is, felvállalták az örökségüket, és újat alkottak. Kossuth bejelentette, Magyarországból az európai kontinens nemzeti függetlenségének sarokköve lesz. Én ma kijelentem, hogy ez a prófécia 2026-ban beigazolódott

– fogalmazott J. D. Vance, hozzátéve:

„Orbán Viktor vezetése alatt a magyar nép ragaszkodott a civilizációs javakhoz, azokhoz, amelyek alapján kijelenthetjük, hogy egy országban érdemes élni”. Az alelnök ide sorolta a szuverenitást, a prosperitást, a történelmet, valamint az új élet és új családok születését. J. D. Vance végül azt kérte,

„álljanak ki Orbán Viktor mellett, mert ő önökért dolgozik”.

„Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!” – zárta beszédét.