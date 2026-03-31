Infostart.hu
2026. március 31. kedd
Rákosrendező tervpályázat győztese
Nyitókép: Coldefy et Associés Architectes Urbaniste

Mi minden épülhet Rákosrendezőn? Látványterveken mutatjuk!

Lezárult a Rákosrendező mesterterv – urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat: a Bírálóbizottság kiválasztotta azt a pályaművet, amely a további tervezési munka alapjául szolgálhat Budapest egyik legjelentősebb barnamezős területének megújításában.

A Fővárosi Önkormányzat célja a tervpályázattal az volt, hogy egy olyan új városrész létesítését lehessen megalapozni, amely egyszerre ad választ a 21. századi városfejlesztési kihívásokra – különösen a lakhatási és klímaválságra –, miközben élhető, fenntartható és hosszú távon is működőképes városi környezetet hoz létre.

A díjazott pályaművek közös tanulsága, hogy egy sikeres új városnegyed kulcsa

  • a jól működő városszerkezet,
  • az erős zöldhálózat,
  • a fenntartható mobilitás és
  • a társadalmi szempontokat is figyelembe vevő lakhatási rendszer

összehangolása. Az eredményhirdetésről és a legjobb három tervről részletesen itt írtunk.

„A projekt célja, hogy húszéves távlatban mintegy 10 000 lakás (ebből 2000 megfizethető) épüljön fel a területen minden szükséges alapellátó intézménnyel együtt, legalább 25 hektár zöldterület jöjjön létre,

a városrész pedig Észak-Pest átmeneti zónájának fontos alközpontjává nője ki magát. Ez többéves előkészítést és tervezőmunkát igényel, amelynek első lépése az átfogó mesterterv elkészítése lesz, amelyet a tervpályázat nyertese, a francia Coldefy és partnerei végezhetnek el” – összegzett a főváros.

A tervpályázat célja nem a végleges terv, hanem a legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. „A döntés jelentősége abban áll, hogy kijelöltük azt az irányt, amely mentén a mesterterv kidolgozása elindulhat – ez egy több éves, komplex tervezési folyamat kezdete.” - hangsúlyozta Erő Zoltán, Budapest főépítésze, a Bírálóbizottság tagja.

A tervpályázat során számos olyan pályamű született, amelyek egyes elemei kiemelkedő szakmai értéket képviselnek. Ezek közül a kiíró többet megvásárolt, és a későbbi tervezési folyamat során megfontolás tárgyát képezi, hogy ötleteik miként integrálhatók a végleges mestertervbe.

A tervpályázatra beküldött pályázatokból készült tablókat az eredményhirdetés helyszínéül szolgáló Kristály Színtéren lehet megtekinteni április 1-jén és 2-án, valamint április 13. és 30. között hétköznapokon 10 és 18 óra között, előzetes regisztráció után, szakértői kísérettel, Erő Zoltán és Dományi Bálint vezetésével. Bővebb információ a Rákosrendező projekt Facebook-oldalán lesz elérhető a későbbiekben.

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Megvan a rákosrendezői terv: így születik újjá egy egész városrész

Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

2026. március 31. 13:10
