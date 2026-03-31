2026. március 31. kedd Árpád
Rákosrendező - kép a győztes tervpályázatból
Nyitókép: Coldefy

Megvan a győztes tervező Rákosrendező rehabilitációjára

Infostart

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetés napját történelminek nevezte, szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma. Egy óriási park és 10 ezer új lakás kell hogy létrejöjjön. Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Jelezte, 40 ezer parkolóhely helyett 15 hektáros park keletkezik, rengeteg meghirdethető lakás, nem a tőkét szolgáló luxusnegyed, hanem új városrész. A győztes egy 5 nemzetiségű konzorcium, a francia, német, holland, magyar és szlovák Coldefy.

Kedd délelőtt a Margitszigeten kihirdették a Rákosrendező mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési nemzetközi tervpályázatának eredményét.

A pályázók először látják egymás pályaműveit, de eddig egyikük sem tudta, kik a díjazottak, legfőképp azt nem, ki a győztes. Az első körben még 43 tervezőiroda jelentkezett pályamunkájával, a zsűrizés 6 héten át tartott, a bírálóbizottság tagja volt Bécs és Prága fejlesztési programigazgatója és Budapest főépítésze is.

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetőn elmondta, ez egy történelmi nap. Szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma, utalt ezzel a kormányzat e területet érintő korábbi terveire. Rákosrendező fejlesztése továbbá annak a záloga szerinte, hogy meg lehessen őrizni Budapest élhetőségét. A projekt a klímaválság és a lakhatási válság problematikájára egyaránt választ kell hogy jelentsen.

„Budapestnek zöldre van szüksége, ez határozta meg a döntésünket”

– fogalmazott. Ennek részeként egy óriási parkot és 10 ezer új lakást kell létesíteni.

Nem egy tökéletes pályamunkát kerestek, hanem egy nagyon jó csapatot, amellyel végig tudják csinálni a tervezés folyamatát, amelynek a végére, 2028-ban, egy mesterterv fog összeállni. Megemlítette: mindenkit sürgetett az idő eddig, de ez alatt is rendkívüli és ötletes pályaművek születtek, amelyeket 50 szakértőből álló csapat bírált el.

Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Köszönetet mondott a nemzetközi érdeklődésért. Felidézte:

több mint 100 éve nem volt ilyen, hogy egy teljes városrészt érintő tervpályázatot folytattak le. Így alakult ki annak idején Erzsébetváros, Terézváros is, ezért is történelmi ez a folyamat és pillanat.

Elmondta, 14 hónapja még „a maxi-Dubaj és egy luxusjátszótér terve” volt asztalon az állam részéről, Budapest kihagyásával, ehhez képest most

  • 40 ezer parkolóhely helyett egy 15 hektáros park keletkezik,
  • rengeteg meghirdethető lakás jön létre,
  • nem a tőkét szolgáló luxusnegyed alakul ki, hanem egy új városrész.

Hangsúlyozta: a fővárosi intézmények részéről is nagy energiák keletkeztek a projekt mentén, a győztes mellett pedig nagy értékű további pályázatok is vannak. A végső mesterterv pedig kollázsa lesz a legjobb pályaműveknek, mivel voltak olyan elemek, amelyeket nem a győztes „fogott meg a legjobban”, hanem más pályázó. Ezért a sajtót is kérte, ne csak a győztes pályázóra koncentráljon. Megüzente a következő kormánynak, hogy számít a kölcsönös partnerségre, és hogy mindenki betartja a rá vonatkozó szerződéses fejlesztési kötelezettségeket.

Összesen végül – az utolsó fordulóban – 14 pályaműből kellett kiválasztani a győztest, ezek közül többet 3-5 millió forintos pénzjutalomban részesítettek amellett, hogy ezeket a terveket a főváros megvásárolta. Voltak köztük magyar, osztrák, német, dán és francia érintettségű pályamunkák is. A bejelentések sorának végén a „dobogósok” jöttek (még magasabb pénzjutalommal és megvétellel), a végén a győztessel, amely tervében Rákosrendező különböző stílusú részeit sétányokkal köti össze. A bejelentés szerint 18 millió forintos díjazást érdemelt a német, francia, magyar, holland szlovák egyesülés, a Coldefy et Associes Architectes Urbanistes.

Az első helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette: az ő nevükhöz fűződik az oszakai világkiállítás francia pavilonja és a hongkongi Design Institute. Társaik a német Cityförster, akik a pozsonyi Istropolis tervezésében is részt vettek, és dolgoztak a tiranai ONI tornyon is, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, akik egyebek között a bécsi Seepark és a Yella-Hertzka-Park tervezésében vettek részt, valamint a szlovák Marko and the placemakers, akik Pozsony jelenlegi dinamikus megújulásának zászlóvivői. Hozzájuk csatlakozott a magyar Sporaarchitects, akiknek fontosabb munkái között szerepel a budapesti M3 és M4 metróvonal több állomása, valamint a Déli Városkapu mesterterve is.

Második helyezést ért el a német Astoc Architects and Planner, a RMPSL Landschaftsarchitekten és a magyar Archikon csapata; utóbbiak a közelmúltban számos díjazott projekten dolgoztak, mint a Párisi udvar rekonstrukciója, a Budapest-nívódíjat kapott Gyöngyszem tagóvoda vagy a Vizafogó park.

Megosztott harmadik díjat kapott a Superwien Urbanism, Építész Stúdió és az Objekt Tájépítész Iroda csapata, valamint a Chybik + Kristof, az Arup Group, a Nautes Építészműterem, az Architekten Tillner & Willinger, a Gumuchdjian Architects és a HMBCJ csoportosulása.

Kiemelt megvétel:

  • 4 plusz Kft.; Korényi és Társai Építész Kft.; IDEFIX landscape architecture; VOIDS
  • Mutabilis Paysage & Urbanisme; LAN S.A.R.L d’Architecture

Megvétel:

  • MCXVI Kft.; Czirják Szabó Kft.; StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH; 4D Tájépítész Iroda Kft.; Land Lab; con.sens verkehrsplanung zt gmbh; Mobil City Bt.
  • Urban Agency ApS; Lépték-Terv Kft.

A főpolgármester YouTube-csatornáján élőben közvetítették az eredményhirdetést – a díjak átadása egy óra után (1:09:05-nél) kezdődik:

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetés napját történelminek nevezte, szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma. Egy óriási park és 10 ezer új lakás kell hogy létrejöjjön. Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Jelezte, 40 ezer parkolóhely helyett 15 hektáros park keletkezik, rengeteg meghirdethető lakás, nem a tőkét szolgáló luxusnegyed, hanem új városrész. A győztes egy 5 nemzetiségű konzorcium, a francia, német, holland, magyar és szlovák Coldefy.
 

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig szintén többnyire negatív a hangulat, noha nemrég olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Eközben a magyar tőzsdén ütik a CIG Pannóniát, miután kiderült, hogy a vállalat nem fizet osztalékot. De felpattant az elmúlt napokban nagyot eső 4iG és Opus árfolyama is. Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg. Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.

A magyar háztartások jelentős része még nem rendelkezik napelemes vagy energiatároló rendszerrel.

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

