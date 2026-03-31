Megvan a győztes tervező Rákosrendező rehabilitációjára

Kedd délelőtt a Margitszigeten kihirdették a Rákosrendező mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési nemzetközi tervpályázatának eredményét.

A pályázók először látják egymás pályaműveit, de eddig egyikük sem tudta, kik a díjazottak, legfőképp azt nem, ki a győztes. Az első körben még 43 tervezőiroda jelentkezett pályamunkájával, a zsűrizés 6 héten át tartott, a bírálóbizottság tagja volt Bécs és Prága fejlesztési programigazgatója és Budapest főépítésze is.

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetőn elmondta, ez egy történelmi nap. Szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma, utalt ezzel a kormányzat e területet érintő korábbi terveire. Rákosrendező fejlesztése továbbá annak a záloga szerinte, hogy meg lehessen őrizni Budapest élhetőségét. A projekt a klímaválság és a lakhatási válság problematikájára egyaránt választ kell hogy jelentsen.

„Budapestnek zöldre van szüksége, ez határozta meg a döntésünket”

– fogalmazott. Ennek részeként egy óriási parkot és 10 ezer új lakást kell létesíteni.

Nem egy tökéletes pályamunkát kerestek, hanem egy nagyon jó csapatot, amellyel végig tudják csinálni a tervezés folyamatát, amelynek a végére, 2028-ban, egy mesterterv fog összeállni. Megemlítette: mindenkit sürgetett az idő eddig, de ez alatt is rendkívüli és ötletes pályaművek születtek, amelyeket 50 szakértőből álló csapat bírált el.

Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Köszönetet mondott a nemzetközi érdeklődésért. Felidézte:

több mint 100 éve nem volt ilyen, hogy egy teljes városrészt érintő tervpályázatot folytattak le. Így alakult ki annak idején Erzsébetváros, Terézváros is, ezért is történelmi ez a folyamat és pillanat.

Elmondta, 14 hónapja még „a maxi-Dubaj és egy luxusjátszótér terve” volt asztalon az állam részéről, Budapest kihagyásával, ehhez képest most

40 ezer parkolóhely helyett egy 15 hektáros park keletkezik,

rengeteg meghirdethető lakás jön létre,

nem a tőkét szolgáló luxusnegyed alakul ki, hanem egy új városrész.

Hangsúlyozta: a fővárosi intézmények részéről is nagy energiák keletkeztek a projekt mentén, a győztes mellett pedig nagy értékű további pályázatok is vannak. A végső mesterterv pedig kollázsa lesz a legjobb pályaműveknek, mivel voltak olyan elemek, amelyeket nem a győztes „fogott meg a legjobban”, hanem más pályázó. Ezért a sajtót is kérte, ne csak a győztes pályázóra koncentráljon. Megüzente a következő kormánynak, hogy számít a kölcsönös partnerségre, és hogy mindenki betartja a rá vonatkozó szerződéses fejlesztési kötelezettségeket.

Összesen végül – az utolsó fordulóban – 14 pályaműből kellett kiválasztani a győztest, ezek közül többet 3-5 millió forintos pénzjutalomban részesítettek amellett, hogy ezeket a terveket a főváros megvásárolta. Voltak köztük magyar, osztrák, német, dán és francia érintettségű pályamunkák is. A bejelentések sorának végén a „dobogósok” jöttek (még magasabb pénzjutalommal és megvétellel), a végén a győztessel, amely tervében Rákosrendező különböző stílusú részeit sétányokkal köti össze. A bejelentés szerint 18 millió forintos díjazást érdemelt a német, francia, magyar, holland szlovák egyesülés, a Coldefy et Associes Architectes Urbanistes.

Az első helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette: az ő nevükhöz fűződik az oszakai világkiállítás francia pavilonja és a hongkongi Design Institute. Társaik a német Cityförster, akik a pozsonyi Istropolis tervezésében is részt vettek, és dolgoztak a tiranai ONI tornyon is, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, akik egyebek között a bécsi Seepark és a Yella-Hertzka-Park tervezésében vettek részt, valamint a szlovák Marko and the placemakers, akik Pozsony jelenlegi dinamikus megújulásának zászlóvivői. Hozzájuk csatlakozott a magyar Sporaarchitects, akiknek fontosabb munkái között szerepel a budapesti M3 és M4 metróvonal több állomása, valamint a Déli Városkapu mesterterve is.

Második helyezést ért el a német Astoc Architects and Planner, a RMPSL Landschaftsarchitekten és a magyar Archikon csapata; utóbbiak a közelmúltban számos díjazott projekten dolgoztak, mint a Párisi udvar rekonstrukciója, a Budapest-nívódíjat kapott Gyöngyszem tagóvoda vagy a Vizafogó park.

Megosztott harmadik díjat kapott a Superwien Urbanism, Építész Stúdió és az Objekt Tájépítész Iroda csapata, valamint a Chybik + Kristof, az Arup Group, a Nautes Építészműterem, az Architekten Tillner & Willinger, a Gumuchdjian Architects és a HMBCJ csoportosulása.

Kiemelt megvétel:

4 plusz Kft.; Korényi és Társai Építész Kft.; IDEFIX landscape architecture; VOIDS

Mutabilis Paysage & Urbanisme; LAN S.A.R.L d’Architecture

Megvétel:

MCXVI Kft.; Czirják Szabó Kft.; StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH; 4D Tájépítész Iroda Kft.; Land Lab; con.sens verkehrsplanung zt gmbh; Mobil City Bt.

Urban Agency ApS; Lépték-Terv Kft.

A főpolgármester YouTube-csatornáján élőben közvetítették az eredményhirdetést – a díjak átadása egy óra után (1:09:05-nél) kezdődik: