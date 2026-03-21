ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The man dressed in black with a balaclava on his head trying to break into the car. He uses a screwdriver. Car thief, car theft concept
Nyitókép: djedzura/Getty Images

Ezek most az autótolvajok „kedvencei”

Infostart

A 2025-ös statisztika némi javulást mutatott, de jócskán elmarad a három-négy évvel ezelőttitől.

2025-ben összesen 836 darab gépjárművet loptak el Magyarországon, ebből 471 volt személyautó – tudta meg a Vezess.hu a az Országos Rendőr-főkapitányságtól. Bár tavalyelőtt a két szám magasabb volt (918, illletve 513), két évvel korábban, viszont jóval alacsonyabb (587, illetve 351), valamint a 2022-es és 2021-es év is valamivel szebben alakult.

A lap megjegyezi, hogy a modellekre sajnos nincs nyilvános rendőrségi statisztika, noha nem ártana tudni, hogy konkrétan mely autók lehetnek az átlagnál nagyobb veszélyben manapság. Az mindenesre kiderült, hogy 2025-ben a lopás miatti körözési toplistát a Suzuki vezette 63 darab autóval. A dobogó második helyén a Ford végzett 55 darabbal, a harmadik helyen pedig az Opel 51-gyel. A top tízben szerepelt továbbá a Volkswagen, BMW, Renault, Audi, Peugeot, Mercedes-Benz és a Fiat.

A lap a fenti adatokat a 2024-esekkel összevetve arra jutott, hogy a Suzuki, a Ford, a Volkswagen, az Audi, a Peugeot és a Hyundai esetében növekedett a lopásszám tavaly. Több márkánál viszont százalékosan jelentős mértékben csökkent a lopásszám. A rendőrség kevesebb körözést adott ki Opelekre, Mercedes-Benzekre, Skodákra és Fiatokra is 2025-ben.

Jó pár ritkábban látható és kevesebbek által használt márka termékéből is loptak tavaly a bűnözők egy-két példányt: hat Ladára, négy Land Roverre, két Porschéra, három Wartburgra, valamint egy-egy Jaguarra, Plymouthra, Steyr-Puchra és Trabantra is indult rendőrségi körözés.

Az ORFK válaszából az is kiderült, hogy a legtöbb autót Budapesten lopták el, ez 121 darabot jelent, ami az összes lopásnak a 31 százaléka volt. A sort viszont nem a legnagyobb vidéki városok követik...

Kezdőlap    Belföld    Ezek most az autótolvajok „kedvencei”

lopás

orfk

autó

körözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra
A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Csatatér: két, országosan ismert politikus küzd meg a budapesti 2-es számú egyéni választókerületben

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump a háború végéről beszélt

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csendes drágulás sújtja a magyarokat: akár kétmillió forintot is bukhat a családi kassza ezen az apró változáson

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US considering winding down war in Iran but other nations must guard Hormuz

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 20. 22:15
A magyar önkormányzatiság megújítását sürgeti számos polgármester
2026. március 20. 22:04
Hosszú távú energiaválságra kell felkészülni a kormányfő – a nap hírei
×
×