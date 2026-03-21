Ezek most az autótolvajok „kedvencei”

2025-ben összesen 836 darab gépjárművet loptak el Magyarországon, ebből 471 volt személyautó – tudta meg a Vezess.hu a az Országos Rendőr-főkapitányságtól. Bár tavalyelőtt a két szám magasabb volt (918, illletve 513), két évvel korábban, viszont jóval alacsonyabb (587, illetve 351), valamint a 2022-es és 2021-es év is valamivel szebben alakult.

A lap megjegyezi, hogy a modellekre sajnos nincs nyilvános rendőrségi statisztika, noha nem ártana tudni, hogy konkrétan mely autók lehetnek az átlagnál nagyobb veszélyben manapság. Az mindenesre kiderült, hogy 2025-ben a lopás miatti körözési toplistát a Suzuki vezette 63 darab autóval. A dobogó második helyén a Ford végzett 55 darabbal, a harmadik helyen pedig az Opel 51-gyel. A top tízben szerepelt továbbá a Volkswagen, BMW, Renault, Audi, Peugeot, Mercedes-Benz és a Fiat.

A lap a fenti adatokat a 2024-esekkel összevetve arra jutott, hogy a Suzuki, a Ford, a Volkswagen, az Audi, a Peugeot és a Hyundai esetében növekedett a lopásszám tavaly. Több márkánál viszont százalékosan jelentős mértékben csökkent a lopásszám. A rendőrség kevesebb körözést adott ki Opelekre, Mercedes-Benzekre, Skodákra és Fiatokra is 2025-ben.

Jó pár ritkábban látható és kevesebbek által használt márka termékéből is loptak tavaly a bűnözők egy-két példányt: hat Ladára, négy Land Roverre, két Porschéra, három Wartburgra, valamint egy-egy Jaguarra, Plymouthra, Steyr-Puchra és Trabantra is indult rendőrségi körözés.

Az ORFK válaszából az is kiderült, hogy a legtöbb autót Budapesten lopták el, ez 121 darabot jelent, ami az összes lopásnak a 31 százaléka volt. A sort viszont nem a legnagyobb vidéki városok követik...