2026. március 18. szerda
police car on the street close up
Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Erős számokat közölt a rendőrség a bűnözésről

Infostart / MTI

Magyarországon egyre javulnak a bűnügyi statisztikák, az előző évekhez hasonlóan tavaly tovább csökkent a bűncselekmények száma – hangzott el szerdán Budapesten, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által a rendőrség tavalyi munkájáról tartott szerdai háttérbeszélgetésen.

Balogh János országos rendőrfőkapitány elmondta, a bűnügyi statisztikák egyre javulnak, köszönhetően többek között az illetékes állami, önkormányzati szervekkel való együttműködésnek.

A bűncselekmények felderítése eredményes, minden tudomásukra jutott emberölést felderítettek, 10-ből 9 rablás elkövetőjét elkapták, lopás és lakásbetörés esetén pedig 50 százalékot meghaladó a felderítési eredményesség – ismertette.

A szórakozóhelyek kábítószer-fogyasztás miatti bezáratásával kapcsolatos felvetésre Balogh János visszautasította, hogy ezek „bemondásra”, bizonyíték nélkül történnének, mivel – mint kiemelte – a gyanúsított hazudhat, de a rendőrség törvényi ellenőrzés alatt áll, így felelősségre vonható a tetteiért.

Bátai László, az ORFK Bűnügyi Főosztályának vezetője közölte, hogy

2025-ben 178 ezer bűncselekményt követtek el Magyarországon, ez 12 százalékos csökkenés 2024-hez képest.

A rablások száma majdnem 7 százalékkal, a lopásoké 14 százalékkal csökkent, pénzintézetet nem raboltak ki tavaly. Majdnem 400 személygépkocsit loptak el, a „legnépszerűbb” márka a Suzuki, a Ford, a Volkswagen és az Opel. A lakásbetörések száma folyamatosan csökken: míg 2019-ben nyolcezer eset történt, tavaly már csak 4600.

Mintegy 6 százalékkal, 37 ezerre csökkent az online térben elkövetett bűncselekmények száma tavaly, leggyakrabban csomagküldő és streamingszolgáltatók nevében csaltak ki pénzt, de megjelent a hamis brókercégek nevében elkövetett befektetési csalás is.

A Digitális Adatelemző és Nyomozástámogató Rendszer (DANTE) segítségével 2,5 milliárd forintot sikerült „megmenteni”, azaz ez az összeg nem jutott a csalók kezébe.

A Delta program keretében majdnem 10 ezer büntetőeljárást rendeltek el, 1,8 milliárd forintot, 300 gépjárművet és 2000 kilogramm kábítószert foglaltak le, továbbá 34 üzletet zárattak be ideiglenesen kábítószer-terjesztés miatt – számolt be róla Bátai László.

Óberling József, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetőjének beszámolója szerint tavaly majdnem egymillió intézkedés volt a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő jogsértés miatt:

  • gyorshajtás miatt 600 ezer,
  • biztonsági öv, gyerekülés, motorkerékpáros sisak hiánya miatt több mint 200 ezer,
  • ittasság miatt 16 ezer,
  • elsőbbségi jog megsértése miatt 26 ezer,
  • az irányváltoztatás szabályainak megsértése miatt pedig 56 ezer esetben kellett intézkedni.

Közölte azt is, hogy tavaly tovább csökkent a halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó balesetek száma: 413 halálos és 14 ezer súlyos sérüléssel járó baleset történt, ugyanakkor 2024-hez képest minimálisan, mintegy 800-ra nőtt az ittasan okozott balesetek száma, de ez is jóval kevesebb mint a 2010-es 1800.

Boros Gábor, az ORFK hivatalvezetője elmondta, hogy tavaly mintegy kétmillió rendőri intézkedésre kevesebb mint ezer panasz érkezett, azaz körülbelül 2000 intézkedésenként egy.

A rendőrség tevékenységének megítéléséről szólva kiemelte, hogy a közvélemény-kutatások szerint a rendőrség lakossági elfogadottsága továbbra is magas Magyarországon, arra a kérdésre pedig, hogy mennyire érzi magát biztonságban a saját településén, a válaszadók 87 százaléka pozitívan válaszolt.

Nemzetközi kutatások alapján Szingapúr után Magyarországon tartanak legkevésbé az erőszaktól és a bűnözéstől az emberek, míg egy másik felmérés szerint Magyarország a világ 17. legbékésebb országa – mondta el a hivatalvezető.

A Ferencváros nem tudta megtartani előnyét, 4–0-s vereséget szenvedett Bragában, s 4–2-es összesítéssel búcsúzott portugál ellenfelével szemben az Európa-ligától. Ezen a mérkőzésen nem volt esély a sikerre, a Ferencváros a teljes idényt tekintve azonban elismerésre méltó, emlékezetes kupamenetelést produkált.
 

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.

Azt hitte, megúszta az ellenőrzést a pimasz árus: zseniális csapdába sétált bele a magyar piacon

Több mint hárommillió forint értékű illegális cigarettát és e-cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök a kecskeméti vásártéren.

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

