Erős számokat közölt a rendőrség a bűnözésről

Balogh János országos rendőrfőkapitány elmondta, a bűnügyi statisztikák egyre javulnak, köszönhetően többek között az illetékes állami, önkormányzati szervekkel való együttműködésnek.

A bűncselekmények felderítése eredményes, minden tudomásukra jutott emberölést felderítettek, 10-ből 9 rablás elkövetőjét elkapták, lopás és lakásbetörés esetén pedig 50 százalékot meghaladó a felderítési eredményesség – ismertette.

A szórakozóhelyek kábítószer-fogyasztás miatti bezáratásával kapcsolatos felvetésre Balogh János visszautasította, hogy ezek „bemondásra”, bizonyíték nélkül történnének, mivel – mint kiemelte – a gyanúsított hazudhat, de a rendőrség törvényi ellenőrzés alatt áll, így felelősségre vonható a tetteiért.

Bátai László, az ORFK Bűnügyi Főosztályának vezetője közölte, hogy

2025-ben 178 ezer bűncselekményt követtek el Magyarországon, ez 12 százalékos csökkenés 2024-hez képest.

A rablások száma majdnem 7 százalékkal, a lopásoké 14 százalékkal csökkent, pénzintézetet nem raboltak ki tavaly. Majdnem 400 személygépkocsit loptak el, a „legnépszerűbb” márka a Suzuki, a Ford, a Volkswagen és az Opel. A lakásbetörések száma folyamatosan csökken: míg 2019-ben nyolcezer eset történt, tavaly már csak 4600.

Mintegy 6 százalékkal, 37 ezerre csökkent az online térben elkövetett bűncselekmények száma tavaly, leggyakrabban csomagküldő és streamingszolgáltatók nevében csaltak ki pénzt, de megjelent a hamis brókercégek nevében elkövetett befektetési csalás is.

A Digitális Adatelemző és Nyomozástámogató Rendszer (DANTE) segítségével 2,5 milliárd forintot sikerült „megmenteni”, azaz ez az összeg nem jutott a csalók kezébe.

A Delta program keretében majdnem 10 ezer büntetőeljárást rendeltek el, 1,8 milliárd forintot, 300 gépjárművet és 2000 kilogramm kábítószert foglaltak le, továbbá 34 üzletet zárattak be ideiglenesen kábítószer-terjesztés miatt – számolt be róla Bátai László.

Óberling József, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetőjének beszámolója szerint tavaly majdnem egymillió intézkedés volt a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő jogsértés miatt:

gyorshajtás miatt 600 ezer,

biztonsági öv, gyerekülés, motorkerékpáros sisak hiánya miatt több mint 200 ezer,

ittasság miatt 16 ezer,

elsőbbségi jog megsértése miatt 26 ezer,

az irányváltoztatás szabályainak megsértése miatt pedig 56 ezer esetben kellett intézkedni.

Közölte azt is, hogy tavaly tovább csökkent a halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó balesetek száma: 413 halálos és 14 ezer súlyos sérüléssel járó baleset történt, ugyanakkor 2024-hez képest minimálisan, mintegy 800-ra nőtt az ittasan okozott balesetek száma, de ez is jóval kevesebb mint a 2010-es 1800.

Boros Gábor, az ORFK hivatalvezetője elmondta, hogy tavaly mintegy kétmillió rendőri intézkedésre kevesebb mint ezer panasz érkezett, azaz körülbelül 2000 intézkedésenként egy.

A rendőrség tevékenységének megítéléséről szólva kiemelte, hogy a közvélemény-kutatások szerint a rendőrség lakossági elfogadottsága továbbra is magas Magyarországon, arra a kérdésre pedig, hogy mennyire érzi magát biztonságban a saját településén, a válaszadók 87 százaléka pozitívan válaszolt.

Nemzetközi kutatások alapján Szingapúr után Magyarországon tartanak legkevésbé az erőszaktól és a bűnözéstől az emberek, míg egy másik felmérés szerint Magyarország a világ 17. legbékésebb országa – mondta el a hivatalvezető.