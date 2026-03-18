Erős számokat közölt a rendőrség a bűnözésről

Balogh János országos rendőrfőkapitány elmondta, a bűnügyi statisztikák egyre javulnak, köszönhetően többek között az illetékes állami, önkormányzati szervekkel való együttműködésnek.
A bűncselekmények felderítése eredményes, minden tudomásukra jutott emberölést felderítettek, 10-ből 9 rablás elkövetőjét elkapták, lopás és lakásbetörés esetén pedig 50 százalékot meghaladó a felderítési eredményesség – ismertette.
A szórakozóhelyek kábítószer-fogyasztás miatti bezáratásával kapcsolatos felvetésre Balogh János visszautasította, hogy ezek „bemondásra”, bizonyíték nélkül történnének, mivel – mint kiemelte – a gyanúsított hazudhat, de a rendőrség törvényi ellenőrzés alatt áll, így felelősségre vonható a tetteiért.
Bátai László, az ORFK Bűnügyi Főosztályának vezetője közölte, hogy
2025-ben 178 ezer bűncselekményt követtek el Magyarországon, ez 12 százalékos csökkenés 2024-hez képest.
A rablások száma majdnem 7 százalékkal, a lopásoké 14 százalékkal csökkent, pénzintézetet nem raboltak ki tavaly. Majdnem 400 személygépkocsit loptak el, a „legnépszerűbb” márka a Suzuki, a Ford, a Volkswagen és az Opel. A lakásbetörések száma folyamatosan csökken: míg 2019-ben nyolcezer eset történt, tavaly már csak 4600.
Mintegy 6 százalékkal, 37 ezerre csökkent az online térben elkövetett bűncselekmények száma tavaly, leggyakrabban csomagküldő és streamingszolgáltatók nevében csaltak ki pénzt, de megjelent a hamis brókercégek nevében elkövetett befektetési csalás is.
A Digitális Adatelemző és Nyomozástámogató Rendszer (DANTE) segítségével 2,5 milliárd forintot sikerült „megmenteni”, azaz ez az összeg nem jutott a csalók kezébe.
A Delta program keretében majdnem 10 ezer büntetőeljárást rendeltek el, 1,8 milliárd forintot, 300 gépjárművet és 2000 kilogramm kábítószert foglaltak le, továbbá 34 üzletet zárattak be ideiglenesen kábítószer-terjesztés miatt – számolt be róla Bátai László.
Óberling József, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetőjének beszámolója szerint tavaly majdnem egymillió intézkedés volt a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő jogsértés miatt:
- gyorshajtás miatt 600 ezer,
- biztonsági öv, gyerekülés, motorkerékpáros sisak hiánya miatt több mint 200 ezer,
- ittasság miatt 16 ezer,
- elsőbbségi jog megsértése miatt 26 ezer,
- az irányváltoztatás szabályainak megsértése miatt pedig 56 ezer esetben kellett intézkedni.
Közölte azt is, hogy tavaly tovább csökkent a halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó balesetek száma: 413 halálos és 14 ezer súlyos sérüléssel járó baleset történt, ugyanakkor 2024-hez képest minimálisan, mintegy 800-ra nőtt az ittasan okozott balesetek száma, de ez is jóval kevesebb mint a 2010-es 1800.
Boros Gábor, az ORFK hivatalvezetője elmondta, hogy tavaly mintegy kétmillió rendőri intézkedésre kevesebb mint ezer panasz érkezett, azaz körülbelül 2000 intézkedésenként egy.
A rendőrség tevékenységének megítéléséről szólva kiemelte, hogy a közvélemény-kutatások szerint a rendőrség lakossági elfogadottsága továbbra is magas Magyarországon, arra a kérdésre pedig, hogy mennyire érzi magát biztonságban a saját településén, a válaszadók 87 százaléka pozitívan válaszolt.
Nemzetközi kutatások alapján Szingapúr után Magyarországon tartanak legkevésbé az erőszaktól és a bűnözéstől az emberek, míg egy másik felmérés szerint Magyarország a világ 17. legbékésebb országa – mondta el a hivatalvezető.