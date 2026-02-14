Az IMF egyszerűsítette Ukrajnának szánt új, kiterjesztett finanszírozási programja feltételeit - a nap hírei

A nemzeti függetlenség a szuverén külpolitika alapja – jelentette ki 27. évértékelőjében a miniszterelnök. Orbán Viktor bírálta azokat, akik szerinte igazodni akarnak más hatalmakhoz. Hangsúlyozta: az amerikai, az orosz és a török megállapodásokkal Magyarország továbbra is kedvező energiaárakhoz jut, miközben más európai országok többszörös rezsiköltséget fizetnek. A gazdasági eredmények között kiemelte az amerikai beruházási rekordot, a családi adókedvezmények bővítését és több juttatás adómentessé tételét, hozzátéve, hogy 1 millió anya válhat élethosszig adómentessé. A miniszterelnök szerint sikerült letörni az inflációt, de célként jelölte meg az 1 milliós átlagbér és az 5 milliós foglalkoztatás elérését. Azt ígérte, hogy a kormány folytatja a 14. havi nyugdíj bevezetését, valamint a fix 3 százalékos lakáshitel fenntartását. 2029-ig pedig bevezetik a gyermekes édesanyák teljes adómentességét.

Az ellenzéki pártok bírálták a miniszterelnök évértékelő beszédét. Magyar Péter szerint ez volt Orbán Viktor utolsó évértékelője, ugyanis a választást a Tisza Párt fogja megnyerni. Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke szerint a kormány a bankokat és globális nagyvállalatokat támogatja közpénzből. Dobrev Klára a DK elnöke úgy fogalmazott: a kormányfő politikája kettészakította a magyar társadalmat kiváltságosokra és magukra hagyottakra.

Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az áprilisi választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Eddig már 21 párt és az országos nemzetiségi önkormányzatok közül tizenkettő jelentkezését hagyták jóvá.

Komplex környezetvédelmi törvénycsomagot készített a Demokratikus Koalíció, amelynek aktualitását a gödi Samsung-gyár ügye adja – jelentette be a párt elnöke. Dobrev Klára közölte: a párt teljes akkumulátorgyár‑stopot hirdetne, bezárná a környezetkárosító üzemeket, és környezetvédelmi és munkaügyi hatósági kontrollt vezetne be.

A nyáron felújítja a Kőbánya‑Kispest és a Nyugati pályaudvar közötti, egyik legforgalmasabb vasúti szakaszt a MÁV, miután megjelentek a beruházáshoz szükséges közbeszerzések – jelentette be a csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta: a munkák egész nyáron tartanak, a 12 milliárd forintos beruházást a MÁV saját forrásból finanszírozza.

Hangsúlyosabban jelennek meg a fogyatékossággal élők szempontjai az új KRESZ-ben, miután a minisztérium egyeztette velük a tervezet legfontosabb módosításait. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár szerint a szabályok átdolgozásánál már összegyűjtötték a szervezetek javaslatait és a további észrevételeket is várják.

Magyar Péter közölte, hogy kormányváltás esetén Magyarország és Lengyelország azonnal újjáépíti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatait. A Tisza Párt elnöke Münchenben baráti tárgyalást folytatott Donald Tuskkel, ahol egyetértettek az orosz–ukrán béke elősegítésének fontosságában. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a találkozóra reagálva elmondta, hogy a Tisza Párt egy olyan brüsszeli érdekcsoportot szolgál, amely a tagállamok rovására támogatná Ukrajnát.

A transzatlanti kapcsolatok élénkítését sürgette a müncheni biztonságpolitikai konferencián az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio hangsúlyozta: az Egyesült Államok és Európa sorsa összefonódik, és Washington továbbra is elkötelezett a NATO és egy erős európai partnerség mellett.

Ursula Von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint Európának a védelmi kérdésekben saját lábára kell állnia, mivel évtizedeken át túlságosan függött az Egyesült Államoktól.

Nagy-Britannia repülőgéphordozó-flottát telepít az Atlanti-óceán északi vizeire az euroatlanti biztonsági együttműködés erősítésére – közölte a brit miniszterelnök. Keir Starmer Münchenben hangsúlyozta: Európának csökkentenie kell túlzott biztonsági függését az Egyesült Államoktól.

Az IMF egyszerűsítette Ukrajnának szánt új, kiterjesztett finanszírozási programja feltételeit – közölte az ukrán miniszterelnök. Julija Szviridenko szerint a programot az IMF igazgatótanácsa a következő ülésén tárgyalja, és kiemelte, hogy az új program kulcsfontosságú Ukrajna nemzetközi pénzügyi támogatásához.

Egy teheráni halottasházban mintegy 50 azonosítatlan női holttestet találtak. Orvosi források úgy vélik, meggyilkolt tüntetők lehetnek. A botrányt egy egyetemi jelentés robbantotta ki, amely szerint egy külvárosi halottasházban őrizték a testeket.

Nyílméreggel gyilkolták meg Alekszej Navalnijt, a néhai orosz ellenzéki politikust. A brit külügyminisztérium közleménye szerint a laboratóriumi vizsgálatok, az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyagot mutatták ki a szervezetében. A tárca hangsúlyozta, hogy csak az orosz államnak volt eszköze, indítéka és lehetősége a mérget alkalmazni.