Moszkva, 2017. július 7.Jevgenyij Feldman, Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőnek és korrupcióellenes aktivistának a fotósa által készített felvétel az ellenzéki vezetőről az általa alapított kourrpicóellenes alapítvány moszkvai irodájában 2017. július 7-én. Navalnij ezen a napon szabadult a 25 napos elzárását követően, amire a gyülekezési törvény sorozatos megsértése, a nyilvános rendezvények szervezésére vonatkozó szabályok áthágása miatt ítélték. (MTI/EPA/Jevgenyij Feldman)
Nyitókép: Jevgenyij Feldman

Békaméreg végezhetett Vlagyimir Putyin ellenfelével

Infostart / MTI

A brit külügyminisztérium szombati bejelentése szerint nyílméreggel gyilkolták meg Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikust.

A londoni külügyi tárca által ismertetett közlemény szerint - amelyhez a német, a francia, a svéd és a holland kormány is csatlakozott - a két éve elhunyt ellenzéki aktivista szervezetéből kivont mintákban a laboratóriumi tesztek az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyag jelenlétét mutatták ki, és a közös vizsgálatok alapján Navalnij halálát nagyon nagy valószínűséggel ez a mérgező anyag okozta.

A brit külügyminisztériumi tájékoztatás megfogalmazása szerint csak az orosz államnak voltak eszközei, indítékai és lehetőségei arra, hogy ezt a halált okozó mérget alkalmazza Navalnij ellen, akit akkoriban egy szibériai büntetőtelepen tartottak fogva.

A tárca szerint Oroszország a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) "szemérmetlen megsértésével" szerezte be és alkalmazta ezt a mérget.

A kimutatott méreganyag természetes formájában nem található meg Oroszországban,

így a Navalnij szervezetében kimutatott toxin jelenlétének nincs olyan magyarázata, amely Oroszország vétlenségét bizonyítaná, mert Navalnij esetleg maga okozta volna saját mérgezését - áll a közleményben.

A brit külügyminisztérium nem részletezte, hogy London miként jutott hozzá a néhai ellenzéki orosz politikus szervezetéből származó vizsgálati mintához.

A tárca közölte: London értesítette a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) arról, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt.

A szombati brit külügyi közlemény felidézi, hogy Oroszország novicsok típusú katonai idegméreggel próbálta meggyilkolni 2018-ban az Angliában élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt.

Orosz vegyifegyverek

A minisztérium részletek ismertetése nélkül azzal is vádolja Oroszországot, hogy az orosz fegyveres erők rendszeresen használnak vegyi fegyvereket az ukrajnai hadszíntéren.

Mindebből egyértelműen kitűnik, hogy Oroszország - 2017-ben tett bejelentésével ellentétben - nem semmisítette meg vegyifegyver-készleteit, és szerződéses kötelezettségei ellenére nem mondott le a biológiai fegyverekről sem - áll a brit külügyminisztérium szombati közleményében.

A tárca szerint "a Kreml azt hiszi, hogy titokban és következmények nélkül fejleszthet ilyen fegyvereket, de ebben téved".

