Gyógyításra készül a MÁV vezérigazgatója

A projekt elsődleges célja az érintett vonalszakaszon található sebességkorlátozások (lassújelek) felszámolása és új vágányok kiépítése. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a területen több mint 60 éve nem történt a mostanihoz fogható mértékű infrastrukturális beavatkozás. A fejlesztés az országos és az agglomerációs vonatközlekedés szempontjából egyaránt kritikus pontnak számító szakasz áteresztőképességét és menetrendszerűségét hivatott javítani.

Hegyi Zsolt úgy fogalmazott: „Idén nyáron meggyógyítjuk az országos és az agglomerációs vonatközlekedés (egyik) Achilles-sarkát”.

A pályaszerkezeti munkálatok mellett az utasforgalmi terek is megújulnak: Kőbánya-Kispest állomáson elvégzik a vágányok közötti perontetők szigetelését, valamint felújítják a gyalogos felüljárót is.

A munkálatokat a forgalom szempontjából kedvezőbb nyári szabadságolások idejére ütemezték, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák az utazóközönségnek.