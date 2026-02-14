ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter Göddel reagált Orbán Viktorra

Infostart

A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán röviden reagált a miniszterelnök évértékelő beszédére.

Aki a halál vámszedőit keresi, az figyeljen Gödre, a Samsungra és a többi akkugyárra - fogalmazott Magyar Péter, aki délután 2-kor mond beszédet.

„57 nap múlva a magyarok elzavarják azokat, akik hazaárulónak tartanak mindenkit, aki nem a hatalomban maradásukat akarja, és elkezdjük egy új, békés, emberséges és működő Magyarország felépítését.” - álla posztjában majd annyit tett hozzá: A TISZA-kormány minden magyarért fog dolgozni.

Orbán Viktor évértékelőjében arról is beszélt, hogy „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét.

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

