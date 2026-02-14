Magyar Péter Göddel reagált Orbán Viktorra

Aki a halál vámszedőit keresi, az figyeljen Gödre, a Samsungra és a többi akkugyárra - fogalmazott Magyar Péter, aki délután 2-kor mond beszédet.

„57 nap múlva a magyarok elzavarják azokat, akik hazaárulónak tartanak mindenkit, aki nem a hatalomban maradásukat akarja, és elkezdjük egy új, békés, emberséges és működő Magyarország felépítését.” - álla posztjában majd annyit tett hozzá: A TISZA-kormány minden magyarért fog dolgozni.

Orbán Viktor évértékelőjében arról is beszélt, hogy „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét.