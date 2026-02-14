Ahogy arról részletesen beszámoltunk évértékelőt tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök a szuverenitás, a háborúról és a rezsicsökkentésről is beszélt. A Várkert Bazárban sokan hallgatták. Őket mutatjuk meg galériánkban.
Hírességek, akik Orbán Viktort hallgatták - galéria
Közéleti személyiségek, de színészek, zenészek és celebek is részt vettek a miniszterelnök évértékelőjén. Ők azok.
Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. Keir Starmer brit miniszterelnök a fórumon bejelentette, hogy az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe. Starmer leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces
UK Prime Minister Keir Starmer tells the Munich Security Conference that the US, Canada and other Nato allies will play a role in the operation, as he calls for closer EU ties.