2026. február 14. szombat
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (háttal) az évértékelõ beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Hírességek, akik Orbán Viktort hallgatták - galéria

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Közéleti személyiségek, de színészek, zenészek és celebek is részt vettek a miniszterelnök évértékelőjén. Ők azok.

Ahogy arról részletesen beszámoltunk évértékelőt tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök a szuverenitás, a háborúról és a rezsicsökkentésről is beszélt. A Várkert Bazárban sokan hallgatták. Őket mutatjuk meg galériánkban.

Kezdőlap    Belföld    Hírességek, akik Orbán Viktort hallgatták - galéria

évértékelő

pócs jános

dopeman

összefoglaló

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Hírességek, akik Orbán Viktort hallgatták - galéria

Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. Keir Starmer brit miniszterelnök a fórumon bejelentette, hogy az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe. Starmer leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk

Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.

UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces

UK Prime Minister Keir Starmer tells the Munich Security Conference that the US, Canada and other Nato allies will play a role in the operation, as he calls for closer EU ties.

2026. február 14. 13:58
Szabó Bálint megint nem bírt magával, rendőrök rohantak utána
2026. február 14. 13:24
Magyar Péter Göddel reagált Orbán Viktorra
