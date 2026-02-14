Ötven női holttest egy halottasházban, meggyilkolhatták őket

Az igazságügyi hatóságok alatt működő, a többi között a halotti bizonyítványok kiadásáért is felelős Iráni Orvosok Jogi Szövetsége korábban arról számolt be, hogy a nőket "az események" - azaz a tüntetések - idején gyilkolták meg, a holttesteket pedig azonosították és átadták a hozzátartozóknak.

A botrány egy teheráni szociológus hallgatók által kiadott, a Telegramon is közzétett jelentés miatt robbant ki, abban ugyanis a diákok azt közölték, hogy egy külvárosi halottasházban őrzik a holttesteket, amelyek közül az egyiknek például össze vannak szorítva a fogai és az egész arca vérrel van borítva.

"A félelem és a harag még ebben az állapotban is látszik az arcán"

- olvasható a jelentésben, amelyben felteszik a kérdést, kik voltak azok a nők, akiknek a holtteste a halottasházban van.

Sepehr Ebrahimi was a 19 year old amateur boxer.



He was killed by the repressive forces of the Islamic Republic of Iran in Shahrak-e Andisheh, Tehran, during the nationwide protests.



After a week of being missing, his family found his body.



Say his name.



Remember Sepehr.… pic.twitter.com/UDAOLg8HQ2 — Farhad ???? (@Farhadgol60) January 24, 2026

Iránban december végén törtek ki tüntetések az elszabadult infláció és a rossz gazdasági helyzet miatt, a megmozdulások pedig hamar kormányellenes színezetet kaptak és országos méretűvé duzzadtak. A hatóságok keményen felléptek a tiltakozók ellen, az Egyesült Államokban működő HRANA emberi jogi szervezet pedig úgy tudja, már több mint 7000 embert öltek meg a demonstrációkkal összefüggésben, köztük mintegy 6500 tiltakozót és több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe.