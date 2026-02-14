ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 14. szombat
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
Õrködõ rendõrök az iráni iszlám forradalom gyõzelmének 47. évfordulóján tartott teheráni ünnepség közelében 2026. február 11-én.
Nyitókép: Vahid Szalemi

Ötven női holttest egy halottasházban, meggyilkolhatták őket

Infostart / MTI

Egy teheráni halottasházban tárolt ötven azonosítatlan női holttestről tett bejelentést szombaton egy iráni parlamenti bizottság egyik tagja. Bár az ILNA iráni hírügynökség által idézett Mohammed Szirádzs szerint a holttestek mellett nem találtak személyazonosító dokumentumot, és senki nem kérte ki őket, orvosi források szerint meggyilkolt tüntetőkről van szó. Cikkünkben felkavaró videó látható.

Az igazságügyi hatóságok alatt működő, a többi között a halotti bizonyítványok kiadásáért is felelős Iráni Orvosok Jogi Szövetsége korábban arról számolt be, hogy a nőket "az események" - azaz a tüntetések - idején gyilkolták meg, a holttesteket pedig azonosították és átadták a hozzátartozóknak.

A botrány egy teheráni szociológus hallgatók által kiadott, a Telegramon is közzétett jelentés miatt robbant ki, abban ugyanis a diákok azt közölték, hogy egy külvárosi halottasházban őrzik a holttesteket, amelyek közül az egyiknek például össze vannak szorítva a fogai és az egész arca vérrel van borítva.

"A félelem és a harag még ebben az állapotban is látszik az arcán"

- olvasható a jelentésben, amelyben felteszik a kérdést, kik voltak azok a nők, akiknek a holtteste a halottasházban van.

Iránban december végén törtek ki tüntetések az elszabadult infláció és a rossz gazdasági helyzet miatt, a megmozdulások pedig hamar kormányellenes színezetet kaptak és országos méretűvé duzzadtak. A hatóságok keményen felléptek a tiltakozók ellen, az Egyesült Államokban működő HRANA emberi jogi szervezet pedig úgy tudja, már több mint 7000 embert öltek meg a demonstrációkkal összefüggésben, köztük mintegy 6500 tiltakozót és több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe.

24 ÓRA
