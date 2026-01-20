ARÉNA - PODCASTOK
Egy magányos alak a havas, téli erdő előtt.
Nyitókép: Unsplash

Eltévedt, átfagyott kirándulón segítettek a dorogi rendőrök

Infostart

A fiatal nőt magára hagyták a barátai, ő pedig, mivel nem volt ismerős a környéken, eltévedt és nem találta a visszafelé vezető utat. Az egyenruhások végül egy segítőkész környékbeli férfi segítségével bukkantak a bajbajutott nyomára.

Január 17-én, este 8 óra körül egy 21 éves nő segélyhívást kezdeményezett a rendőrségen, miután Tokodon, a Nagy-Völgy dűlőben eltévedt – írja beszámolójában a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.

A nő elmondása szerint a barátai egyedül hagyták, ő pedig nem találta meg a visszafelé vezető utat és erősen átfázott a hideg miatt.

A Dorogi Rendőrkapitányság rendőrei azonnal megkezdték a keresést, először a tokodi pincéknél, majd a kutatást a táti pincék irányába bővítették. A dűlőben egy helyi lakos segítette a munkájukat, aki útba igazítást adott arra vonatkozóan, hogy merre lehet a keresett hétvégi ház. A nagy mennyiségű hó miatt azonban a rendőrök szolgálati gépjárművel nem tudták megközelíteni a területet.

A segítőkész férfi felajánlotta a rendőröknek, hogy saját járművével felviszi őket a havas, dombos területre. Ennek köszönhetően végül a hétvégi ház előtt megtalálták a fiatal nőt. A rendőrök azonnal beültették a gépjárműbe, betakarták, majd további ellátás céljából kórházba szállították.

Az eset kapcsán a rendőrség felhívta rá a figyelmet, milyen fontos a fagyos, téli időjárási körülmények között az elővigyázatosság:

  • Soha ne induljunk el egyedül ismeretlen, külterületi helyszínre, és ne hagyjuk magára társunkat.
  • Mindig legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, valamint célszerű megosztani tartózkodási helyünket egy hozzátartozóval.
  • Öltözzünk az időjárásnak megfelelően, rétegesen, és készüljünk fel a hidegre.
  • Ha bajba kerülünk, azonnal kérjünk segítséget, ne várjuk meg, míg az állapotunk rosszabbodik.

