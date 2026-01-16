Káel Csaba az Arénában Donald Trump döntéseiről: Mel Gibsonnal már tárgyaltunk, nincs veszélyben a magyar filmipar

Donald Trump amerikai elnök korábban azt nyilatkozta, hogy visszavinné Hollywoodba az amerikai filmgyártást, új aranykort ígérve Hollywoodnak, és ki is nevezte Hollywoodért felelős különleges megbízottnak Mel Gibsont és Silvester Stallonét.

A hír első hallásra nagyon hátrányosan érinthetné a magyarországi stúdiókat, ahol egyre növekszik a bedolgozás volumene amerikai produkciókba.

Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint azonban „ez nem holnap fog bekövetkezni”, ugyanis az amerikai világdisztribúció miatt

olyan hatalmas mennyiségű tartalomra van szükségük, hogy azt jelenleg az Egyesült Államok nem tudja legyártani, stúdiókapacitás sincs rá, még a felét sem éri el a szükségesnek,

és gazdasági szempontok is vannak.

„Nálunk még mindig olcsóbban lehet leforgatni egy-egy filmet, és a disztribúcióból több pénz jön be, nem lehet kockáztatni, hogy nem készülnek el a szükséges filmek, mert nem képesek rá” – vélekedett Káel Csaba.

Nem kétli, hogy lesz olyan törekvés, mint amilyen irányba Donald Trump lépéseket tett, de épp Mel Gibsonnal jó kapcsolatuk van a magyaroknak is, tárgyalt is vele a magyar filmipar már, csakhogy épp együttműködési oldalról. Káel Csaba az InfoRádió Aréna című műsorában leszögezte, a tárgyalások egyáltalán nem abba az irányba mutattak, hogy az amerikai is a magyar filmipar ellenfél lenne, sokkal inkább a közös munka volt a fókuszban, a filmügyi kormánybiztos tehát nem érzékel veszélyt.

A teljes beszélgetés itt meghallgatható.