ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.64
usd:
329.58
bux:
115937.1
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő a csütörtöki Kormányinfó vendége. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatja a nyilvánosságot.
Nyitókép: Kormány/YouTube

Rendkívüli formában tartják a Kormányinfót – percről percre

Infostart

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő a csütörtöki Kormányinfó vendége. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatja a nyilvánosságot. Tartson velünk!

2026.01.08. 10:17

Európa, Ukrajna, háború - csatlakozás?

Gulyás Gergely: a 20 pontos Ukrajna-tervben, ami még nem nyilvános, 2027 január 1-jei ukrán uniós tagságról van szó. Ez lehetetlenség.

2026.01.08. 10:16

A kormányülésről - hóhelyzet még

Gulyás Gergely: a kormány mindent megtesz a vagyonbiztonságért és az ország rendes működésének biztosításáért. Az időjárási előrejelzések szerint hótömeg nem jön, mint azt korábban sejteni lehetett.

2026.01.08. 10:14

Jég

Mukics Dániel: még nincs megfelelő jég a természetes vizeken, 10-12 centi vastag jég kell, ehhez tartósan -10 fok alatti jég kell. Ha ez beteljesül, az önkormányzatok jelölnek ki területeket jéghasználatra. Lehetnek melegvízforrások a természetes vizek alatt, egyedül pedig senki ne próbálkozzon, és legyen mindenkinél feltöltött mobil!

2026.01.08. 10:06

Hóhelyzet - számok, kérések, szabályok

Mukics Dániel: az operatív törzs reggel 6-kor összeült. Lakosságvédelmi intézkedésre eddig egy akasztói ház esetében volt szükség, 3 lakót elhelyeztek, a bútorokat kimentették. Van hely a hajléktalanszállókon. A létfontosságú infrastruktúrák működnek, Nagypeterd és Rózsafa településeken szünetel az áramszolgáltatás, 900 fogyasztási helyet érint ez. Az egészségügy fennakadás nélkül működik. A tanítás is zajlik, két intézményben 1 tornaterem és 4 osztályterem fűtéshiányos. Az utak megfelelőek. Hófúvás miatt riasztás van több területen, ónos eső veszélye fennáll, és eshet még 15-20 centi hó is. 296 jármű volt kint éjjel síkosságmentesíteni. A katasztrófavédelem 276 műszaki mentést végeztek, ez két és félszerese az ilyenkor megszokottnak. Egy halálos baleset volt az időjárás miatt az elmúlt napon. 4144 mentési feladat volt a mentők előtt, 210 speciális honvédségi és 9 TEK-es jármű volt az utakon. Minden kórház felkészült a traumás és kihűlt beteg emberek fogadására. A tehervonatok állnak, hogy segítsék a személyszállítás akadálytalanságát. Néhány településen egy-egy távolságibusz-megálló kimarad, ezek listája az Útinformon elérhető. A vízi közlekedés akadálytalan. Fűtőbuszok rendelkezésre állnak. Aki teheti, ne induljon útnak, a kevésbé gyakorlott sofőr, most ne autózzon! Az óvodák, iskolák megközelíthetőségét az önkormányzatok végezzék el, az ingatlantulajdonosok takarítsanak a házuk előtti járdaszakaszokon! A jégcsapokat is le kell verni, veszély esetén el kell keríteni a járdaszakaszokat. Az autóvezetők pucolják le az egész autót indulás előtt!

2026.01.08. 10:02

Kezdünk!

Kormányinfó.

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli formában tartják a Kormányinfót – percről percre

kormányinfó

havazás

gulyás gergely

mukics dániel

vitályos eszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli formában tartják a Kormányinfót
percről percre

Rendkívüli formában tartják a Kormányinfót
Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő a csütörtöki Kormányinfó vendége. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatja a nyilvánosságot. Tartson velünk!
 

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Lázár János szerint a vonatok többsége már menetrend szerint közlekedik

Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlon

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

A havazás visszább vesz, de a szél nem kegyelmez – íme, a figyelmeztetés

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen ki vannak borulva az oroszok Trump lépése miatt: már Putyin minisztériumát sem kímélik

Teljesen ki vannak borulva az oroszok Trump lépése miatt: már Putyin minisztériumát sem kímélik

Elégtelennek nevezte az MK.ru újságírója azt, hogy Oroszország csak minisztériumi közleményekkel válaszolt arra, hogy az Egyesült Államok tegnap lefoglalta a Marinera tankerhajót – az orosz portál lényegében nyíltan kritizálva a Putyin-féle külügy fellépésének hiányát szigorúbb intézkedéseket vár el Amerikával szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában

Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában

Miközben az országban vörös riasztás van érvényben a rendkívüli hideg miatt, a fagyhalál továbbra is tömegesen szedi áldozatait Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 08:51
Lázár János szerint a vonatok többsége már menetrend szerint közlekedik
2026. január 8. 06:34
Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlon
×
×
×
×