Rendkívüli formában tartják a Kormányinfót – percről percre

2026.01.08. 10:06

Hóhelyzet - számok, kérések, szabályok

Mukics Dániel: az operatív törzs reggel 6-kor összeült. Lakosságvédelmi intézkedésre eddig egy akasztói ház esetében volt szükség, 3 lakót elhelyeztek, a bútorokat kimentették. Van hely a hajléktalanszállókon. A létfontosságú infrastruktúrák működnek, Nagypeterd és Rózsafa településeken szünetel az áramszolgáltatás, 900 fogyasztási helyet érint ez. Az egészségügy fennakadás nélkül működik. A tanítás is zajlik, két intézményben 1 tornaterem és 4 osztályterem fűtéshiányos. Az utak megfelelőek. Hófúvás miatt riasztás van több területen, ónos eső veszélye fennáll, és eshet még 15-20 centi hó is. 296 jármű volt kint éjjel síkosságmentesíteni. A katasztrófavédelem 276 műszaki mentést végeztek, ez két és félszerese az ilyenkor megszokottnak. Egy halálos baleset volt az időjárás miatt az elmúlt napon. 4144 mentési feladat volt a mentők előtt, 210 speciális honvédségi és 9 TEK-es jármű volt az utakon. Minden kórház felkészült a traumás és kihűlt beteg emberek fogadására. A tehervonatok állnak, hogy segítsék a személyszállítás akadálytalanságát. Néhány településen egy-egy távolságibusz-megálló kimarad, ezek listája az Útinformon elérhető. A vízi közlekedés akadálytalan. Fűtőbuszok rendelkezésre állnak. Aki teheti, ne induljon útnak, a kevésbé gyakorlott sofőr, most ne autózzon! Az óvodák, iskolák megközelíthetőségét az önkormányzatok végezzék el, az ingatlantulajdonosok takarítsanak a házuk előtti járdaszakaszokon! A jégcsapokat is le kell verni, veszély esetén el kell keríteni a járdaszakaszokat. Az autóvezetők pucolják le az egész autót indulás előtt!