Megjelent a rendelettervezet: december elsejétől ismét változik a tanárok bére

Megjelent a 2026. évi tanárbéremelésről szóló kormányrendelet tervezete, mellyel a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023-as törvény végrehajtási szabályai is módosulnak.

A rendelet célja a pedagógusi bérek emelése, hogy a tanári pálya vonzóbbá váljon, elősegítve a fiatalok bevonását és a tapasztalt tanárok megtartását.

Emellett a kormány célja, hogy 2025 és 2031 között a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80 százalékát.

Ami a rendelettel változik:

A tanárok illetményét intézményi szinten átlagosan 10 százalékkal kell emelni 2025. december 1-től, a pótlékok és megbízási díjak nélkül számolva.

A 2024/2025-ös tanév teljesítményértékelése alapján biztosított illetményemelések összege nem változhat a 2026-os béremelés során.

A béremelés részben európai uniós forrásokból biztosított központi költségvetési támogatásból finanszírozott, amely kizárólag személyi juttatásokra és azok munkaadói járulékaira fordítható.

A fenntartóknak rendszeres adatközlést kell biztosítaniuk a központi költségvetés felé a támogatások szabályszerű felhasználásáról.

A rendelet pontos fizetési sávokat szab meg a pedagógusok különböző fokozataihoz (pl. gyakornok, Pedagógus I. és II., mesterpedagógus, kutatótanár).

A rendelet 2026. január 1-én lép hatályba, és részletezi a kinevezési okmányok kiállítási határidejét is. A támogatási rendszer és az illetménytáblák úgy módosulnak, hogy megfeleljenek a 2026-os emeléseknek.

A kormányrendelet különösen azokat a pedagógusokat érinti, akik a 2023-as új életpályamodell hatálya alá tartoznak.

A támogatások felhasználását szigorúan szabályozzák és ellenőrzik, biztosítva az átláthatóságot és a pénzügyi fegyelmet.

A rendelettervezetet a társadalmi egyeztetés során december 20-ig lehet véleményezni a kormany.hu vonatkozó oldalán megadott e-mail címen.