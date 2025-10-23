ARÉNA - PODCASTOK
Feltorlódott járművek az M3-as autópálya 149-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Csincse térségében történt hármas karambol helyszínén 2025. július 25-én. A balesetben két autó és egy kisbusz ütközött össze, egy ember meghalt, heten megsérültek.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Torlódik a sok szemét a magyar autópályákon – fotóval

Infostart

Kifakadt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Sokkoló adatot mutat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán.

Mint írják: idén már több mint nyolcvanezer munkaórát fordítottak az utak menti szemét összegyűjtésére.

Azt kérik az autósoktól, hogy ne szemeteljenek.

