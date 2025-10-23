Torlódik a sok szemét a magyar autópályákon – fotóval

Sokkoló adatot mutat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán.
Mint írják: idén már több mint nyolcvanezer munkaórát fordítottak az utak menti szemét összegyűjtésére.
Azt kérik az autósoktól, hogy ne szemeteljenek.
Sokkoló adatot mutat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán.
Mint írják: idén már több mint nyolcvanezer munkaórát fordítottak az utak menti szemét összegyűjtésére.
Azt kérik az autósoktól, hogy ne szemeteljenek.
A négynapos hosszú hétvége ismét megmozgatta a hazai turizmust: megteltek a wellnesshotelek, a legtöbb vendég 2-3 éjszakára foglalt. A dinamikus árazás miatt a 4 csillagos szállodák vendégéjszaka-ára a szeptemberi átlag 65.400 forintról október végére 95-98 ezer forint közöttire ugrott fel. Ahhoz viszont, hogy a szállodák jövedelmezősége újra a 2008 előtti szinten legyen, további áremelésekre lenne szükség, amit viszont jelenleg a piac nem tud érvényesíteni, véli a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.
Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.
The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies over continued fighting in Ukraine.