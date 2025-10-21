ARÉNA - PODCASTOK
macska udvar cica kert gaz
Nyitókép: Pixabay

Forintmilliókra bukkant egy zsákban egy férfi – kiderült, van ott még több kincs is

Infostart

Egy bérelt ingatlan kertjében bukkant vagyont érő dolgokra egy férfi, de aztán jött a csúfos meglepetés.

A Gödöllői Járási Ügyészség vádat emelt egy a férfival szemben, aki a bérelt ingatlana udvarában, a földbe rejtve több millió forintot érő bankjegyeket és arany ékszereket talált, melyeket ellopott.

A vádirat szerint a férfi 2023 márciusában alkalmi munkavállalóként dolgozott egy kft-nél, ekkor a munkáltatója által bérelt, kerepesi ingatlanban lakott. A vádlott 2023. március 24-én, délelőtt, a telek hátsó részében egy földből alig kilátszódó műanyag zacskóra figyelt fel. Kirángatta a földből, és talált benne két zárt fémdobozt és a hozzájuk tartozó kulcsot.

A fémdobozokat az ingatlan korábbi tulajdonosa a halála előtt, 2011-ben ásta el. Az elrejtett dobozok

forgalomból már kivont bankjegyeket, több arany ékszert és a korábbi tulajdonoshoz köthető iratokat tartalmaztak.

A vádlott eltette a dobozok tartalmát és még aznap hazautazott.

A férfi a forgalomból kivont bankjegyeket összesen közel 10 millió forint forgalomban lévő bankjegyre váltotta. A pénzből személygépkocsit, ülőgarnitúrát és több mobiltelefont vásárolt, valamint édesapjának 10 000 forintot ajándékozott. A vádlott az összesen több mint 1 millió forint értékű arany ékszer nagy részét megtartotta, kisebb részét zálogba adta.

A nyomozó hatóság a férfi lakóhelyén feltalálta az ellopott pénzből megmaradt közel 9 millió forintot és a zálogba nem adott arany ékszereket, később meglettek a zaciban lévő ékszerek is.

A Gödöllői Járási Ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyészség a lefoglalt készpénz és arany ékszerek kiadását indítványozza az elhunyt sértett örököseinek.

A vádlott bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni.

Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek
Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

Kiderült, mit tervez az állam az otthoni fúrt kutakkal: ez minden háztulajdonost érint!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

