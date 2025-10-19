Ez már valódi fogvacogtató fagy volt az Alföldön

Október 19-én, 6 órakor mért adatok szerint a leghidegebb pont az Alföldön, a Duna-Tisza közi homokhátság területén volt: Fülöpháza-Hajítószéken $-6,6 °C-ot regisztráltak. Országszerte a minimum-hőmérsékletek sok helyen -2 °C$ és 0 °C között alakultak, különösen a keleti és középső országrészben.
Meteorológiai szempontból az extrém alacsony értékek a száraz talaj hatásával magyarázhatók.
A kőkemény és vízhiányos talaj felett a levegő az előrejelzéseknél is jobban le tud hűlni.
A szakértők emlékeztetnek, hogy hasonló jelenség okozta a tavaszi kései fagyok súlyos fagykárát is.
Amíg a talaj nem nedvesedik át teljesen, addig a száraz légtömegben a levegő markánsan lehűlhet.
A kilátások szerint a helyzet hétfő hajnalban sem változik jelentősen. Továbbra sem várható számottevő légmozgás vagy felhőzet, így a talaj közelében ismét kiterjedt fagy alakulhat ki.
A hétfői hajnalon némileg védettebb lehet a Nyugat-Dunántúl, ahol több nedvesség és némi felhőzet várható, valamint a dombos területek, a vízpartok és a belvárosok.