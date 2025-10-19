Ez már valódi fogvacogtató fagy volt az Alföldön

Október 19-én, 6 órakor mért adatok szerint a leghidegebb pont az Alföldön, a Duna-Tisza közi homokhátság területén volt: Fülöpháza-Hajítószéken $-6,6 °C-ot regisztráltak. Országszerte a minimum-hőmérsékletek sok helyen -2 °C$ és 0 °C között alakultak, különösen a keleti és középső országrészben.

Meteorológiai szempontból az extrém alacsony értékek a száraz talaj hatásával magyarázhatók.

A kőkemény és vízhiányos talaj felett a levegő az előrejelzéseknél is jobban le tud hűlni.

A szakértők emlékeztetnek, hogy hasonló jelenség okozta a tavaszi kései fagyok súlyos fagykárát is.

Amíg a talaj nem nedvesedik át teljesen, addig a száraz légtömegben a levegő markánsan lehűlhet.

A kilátások szerint a helyzet hétfő hajnalban sem változik jelentősen. Továbbra sem várható számottevő légmozgás vagy felhőzet, így a talaj közelében ismét kiterjedt fagy alakulhat ki.

A hétfői hajnalon némileg védettebb lehet a Nyugat-Dunántúl, ahol több nedvesség és némi felhőzet várható, valamint a dombos területek, a vízpartok és a belvárosok.