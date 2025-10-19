ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap
A fotón egy Rajmund nevű volt tűzoltó látható, akiért akciót szerveztek Gödön. Súlyos műtéten esett át, ezért süteményvásárral próbáltak segíteni rajta a helybéliek.
Nyitókép: fotó: hellogod.hu

Egy kisváros megmozdult az agydaganattal műtött tűzoltóért, volt aki 10000 forintot adott két süteményért

Infostart

Különleges jótékonysági süteményvásárt szervezett a gödi közösség, hogy támogassa a súlyos betegségből lábadozó Rajmundot, egy fiatal helyi tűzoltót.

Az akciót Botos Katalin (Mozgáskorlátozottak Pártoló Klubja tagja) kezdeményezte, aki korábban már több jótékonysági rendezvényt szervezett a városban. A gyűjtés eredménye nem várt sikert hozott, a helybéliek rendkívüli módon összefogtak a fiatalemberért.

A szervező beszámolója szerint a vásáron több száz sütemény fogyott el – a mézes krémestől a pozsonyi kifliig – de érkeztek tej- és gluténmentes finomságok is. A készséges adományozók között olyan is akadt, aki

„két szelet süteményért tízezer forintot adott,

csak hogy segíthessen Rajminak”. A felajánlásokat pénzben és sütemények formájában is fogadták, sőt, kedves üzenetekkel ellátott „üveges sütik” is érkeztek - írja a hellogod.hu.

A daganatos betegsége miatt munkáját felfüggeszteni kényszerülő fiatalember rehabilitációja az orvosok szerint jól halad, már haza is térhetett a kórházból. A gyűjtés eredményeként annyi adomány jött össze, hogy

Rajmund 2-3 hónapig anyagi biztonságban folytathatja a gyógyulását.

A teljes felépüléshez az orvosok becslései szerint 6-8 hónapra van szükség.

A szervező kiemelte, hogy a közösség megmutatta, hogy „itt tényleg figyelünk egymásra”.

