2025. október 18. szombat Lukács
hatos lottó hatoslottó
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a nyerő szombati számok

Infostart / MTI

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

3 (három)

25 (huszonöt)

32 (harminckettő)

55 (ötvenöt)

74 (hetvennégy)

Joker:

464526

