2025. október 16. csütörtök Gál
Európa legkisebb énekesmadara, a sárgafejű királyka (Regulus regulus).
Nyitókép: Unsplash

Megmentették Európa legkisebb énekesmadarát

Infostart

A madárka ablaknak ütközött, ráadásul egy ragadozóval is meggyűlt a baja, ám szakavatott kezek közé kerülve túlélte a megpróbáltatásokat, és már szabad.

A Sóstó Vadvédelmi Központ írta meg közösségi oldalán, hogy az apró madárka ablaknak repül, ráadásul egy macska is megtámadta – írja a sokszinuvidek.24.hu.

A sárgafejű királyka (Regulus regulus) kontinensünk legkisebb madara. Ilyenkor ősszel érkeznek hazánkba nagyobb számban az északi területekről. Súlya az 5 grammot sem éri el, egy ember tenyerén bőven elfér.

„A szerencsétlenül járt hím példány Dunaújvárosból érkezett hozzánk, Pethes Bálint barátunk jóvoltából. Ablaknak ütközött és ráadásul egy macska is megpróbálta megenni, azonban túlélte a kalandot” – áll a központ bejegyzésében.

A madárka antibiotikum-kúrában részesült, ami után egyre erősebb és élénkebb lett, virgoncan repkedett, így aztán végül gyűrűvel megjelölve szabadon engedték a szomszédos erdőben.

Itt láthatja videón, hogyan kutat élelem után a pici, ám elképesztően gyors madár:

