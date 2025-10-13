Szokatlan állat tűnt fel Szeged sétálóutcájában

A Madármentés Facebook-oldalon fotót is megosztottak a nem mindennapi jelenetről - írja a delmagyar.hu.

A fehér gólya megjelenése a belvárosban meglepetést okozott, mivel a madár ritkán látogatja Szeged központi részeit. A jelenség hátterében több ok is állhat.Előfordulhat, hogy a gólya táplálékot (rovarokat, kisebb állatokat) keresve tévedt a városközpontba.

Az is lehetséges, hogy a madár fiatal, tapasztalatlan példány lehet, amely nemrég hagyta el a fészket.

A megváltozott környezeti tényezők is megzavarhatták az állatot, hogy ideiglenesen városi környezetben tűnt fel. Azt kérik, hogy ilyen esetekben ezen az oldalon jelezzék az esetet.

A fehér gólya Magyarországon védett fajnak számít, természetvédelmi értéke 100 000 forint. Bár az állomány csökkent az elmúlt évtizedekben, elsősorban az élőhelyek átalakulása és az áramütéses balesetek miatt, a védelmi intézkedéseknek köszönhetően a faj helyzete stabilizálódott.