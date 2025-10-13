ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
A Báró nevű fehér gólya (Ciconia ciconia) a Nógrád megyei Csitár határában 2017. március 4-én. A madár a legkorábban hazaérkezett jeladós fehér gólya.
Nyitókép: A Báró nevű fehér gólya (Ciconia ciconia) a Nógrád megyei Csitár határában 2017. március 4-én. A madár a legkorábban hazaérkezett jeladós fehér gólya. MTI Fotó: Komka Péter

Szokatlan állat tűnt fel Szeged sétálóutcájában

Infostart

Szokatlan látványban volt részük a szegedi Kárász utcán sétáló embereknek október 9-én, amikor egy gólya bukkant fel a város forgalmas sétálóutcáján. A Madármentés Facebook-oldalon fotót is megosztottak a nem mindennapi jelenetről.

A Madármentés Facebook-oldalon fotót is megosztottak a nem mindennapi jelenetről - írja a delmagyar.hu.

A fehér gólya megjelenése a belvárosban meglepetést okozott, mivel a madár ritkán látogatja Szeged központi részeit. A jelenség hátterében több ok is állhat.Előfordulhat, hogy a gólya táplálékot (rovarokat, kisebb állatokat) keresve tévedt a városközpontba.

Az is lehetséges, hogy a madár fiatal, tapasztalatlan példány lehet, amely nemrég hagyta el a fészket.

A megváltozott környezeti tényezők is megzavarhatták az állatot, hogy ideiglenesen városi környezetben tűnt fel. Azt kérik, hogy ilyen esetekben ezen az oldalon jelezzék az esetet.

A fehér gólya Magyarországon védett fajnak számít, természetvédelmi értéke 100 000 forint. Bár az állomány csökkent az elmúlt évtizedekben, elsősorban az élőhelyek átalakulása és az áramütéses balesetek miatt, a védelmi intézkedéseknek köszönhetően a faj helyzete stabilizálódott.

A határon várták a hazatérő túszokat a családtagok

A határon várták a hazatérő túszokat a családtagok
Hétfő reggelre időzítették a Gázába hurcolt, még életben lévő izraeli túszok hazaengedését. Donald Trump amerikai elnök közben elutazott az egyiptomi békecsúcsra, míg többszáz Hamász-fegyveres csapott össze egy rivális palesztin csoporttal.
Olekszij Anton: kiesett az olasz olajfinomító-kapacitás egyharmada

Olekszij Anton: kiesett az olasz olajfinomító-kapacitás egyharmada

Az ukránok szándékosan pont akkor támadják az orosz olajfinomítókat, amikor a tervezett őszi karbantartások miatt amúgy is jó néhány leállt – mondta Olekszij Anton az InfoRádióban. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint most úgy tűnik, a magyar kőolajellátást nem akarják megzavarni a Barátság-vezeték elleni támadással
 

Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Még a végén elfogynak az orosz harckocsik

A románok egyharmada szerint támadni fognak az oroszok

Szokatlan helyzet alakult ki az észt csizmánál

Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Itt az újabb nagy fordulat a piacokon

Itt az újabb nagy fordulat a piacokon

Pénteken jelentősen elromlott a hangulat a piacokon, miután Donald Trump újabb vámintézkedéseket lengetett be Kínával kapcsolatban, ennek következtében pedig az áprilisi vámháború óta nem látott esésnek lehettünk szemtanúi az amerikai tőzsdéken. A hétvége ezt követően a feszült helyzet deeszkalációjáról szólt: előbb JD Vance alelnök, majd vasárnap este maga Trump is megszólalt, így máris jött a felpattanás a piacokon. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.   Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában és Amerikában azonban már emelkedés jöhet a pénteki nagy esés után.

Elképesztő, ami Franciaországban folyik: újra az lett a miniszterelnök, aki egy hete már lemondott

Elképesztő, ami Franciaországban folyik: újra az lett a miniszterelnök, aki egy hete már lemondott

Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.

Handover of Israeli hostages set to begin, with Red Cross arriving in northern Gaza

Handover of Israeli hostages set to begin, with Red Cross arriving in northern Gaza

The release of 48 Israeli hostages - 20 of whom are believed to be alive - is expected to start shortly, alongside the release of hundreds of Palestinian prisoners and detainees.

2025. október 13. 07:18
Az iszap tarthatta fogva a csatornába veszett egyetemistát
2025. október 13. 06:52
20 év után nemzetközi szintet léphet a Balaton
