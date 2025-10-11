ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az Európa döntés előtt - A jövő évi EP-választás tétje című pódiumbeszélgetésen a Tranzit fesztiválon Tihanyban 2023. augusztus 26-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Hidvéghi Balázs: a nemzeti konzultáció mindig segít abban, hogy a kormányzat hatékonyan képviseljen egy álláspontot Brüsszelben

Infostart / MTI

Mindig segít a nemzeti konzultáció abban, hogy a kormányzat egy álláspontot megfelelő erővel és hatékonysággal tudjon képviselni Brüsszelben a viták során - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton, Balatonalmádiban a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitója előtt.

Hidvéghi Balázs fontosnak nevezte a nemzeti konzultációt, mert "Brüsszelben háborús döntéseket hoznak, arra készülnek, hogy éveken keresztül finanszírozzák az elhúzódó háborút, finanszírozzák Ukrajnát, ehhez pedig adóemeléseket akarnak rákényszeríteni a tagállamokra". Megjegyezte, hogy a magyar belpolitikában van egy olyan párt, a fő ellenzéki erő, amely "Brüsszel kezében van és a brüsszeli döntéseket kívánja kiszolgálni", ami kiderült már több nyilatkozatukból, szakértői anyagaikból, és ezek alapján "brutális adóemelésre készülnek".

Az államtitkár leszögezte, a kormány alacsonyan kívánja tartani a személyi jövedelemadót, a társasági adót, illetve a rezsiköltségeket, és meg akarja tartani a családi adókedvezmények széles rendszerét is. Ezért fontos a konzultáció, mert a téma mindenkit érint, és erről az emberek most véleményt mondhatnak - húzta alá.

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet, hogy egy világpolitikailag kiélezett időszakban kérdezik meg az emberek véleményét, miközben komoly nyomás nehezedik Magyarországra azért, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról, és vásároljon máshonnan drágábban. Úgy vélte, "ha ezt ránk kényszerítenék, akkor az megemelné a rezsiárakat és nem tudnánk megtartani az Európai Unióban a legalacsonyabb rezsiköltségeket", erről is szól ez a nemzeti konzultáció.

Az államtitkár kiemelte, hogy Budapesten már be is fejeződött a postázás, most következnek a vármegyék egymás után: október végéig mindenki meg fogja kapni postaládába a konzultációs ívet, a visszaküldési határidő pedig november 30.

Kezdőlap    Belföld    Hidvéghi Balázs: a nemzeti konzultáció mindig segít abban, hogy a kormányzat hatékonyan képviseljen egy álláspontot Brüsszelben

brüsszel

nemzeti konzultáció

hidvéghi balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leszámolás a szokásos hitelekkel: jóval értékesebb lakásba költözhetnek a fiatalok, ha ez megvalósul

Leszámolás a szokásos hitelekkel: jóval értékesebb lakásba költözhetnek a fiatalok, ha ez megvalósul

Nagy előrelépést jelentene a magyar lakáshitelezésben, ha végre túllépnénk a hagyományos annuitásos hitelek szűk keretein – ahogy azt sok más országban már megtették. Egy pályakezdőnek jó eséllyel évről évre nő a fizetése, a bankok viszont ezt a mostani rendszerben nem igazán veszik figyelembe, így sokan elesnek attól, hogy jobb, értékesebb lakást vehessenek. A Hitelintézeti Szemle legújabb számában Incze Zsombor tanulmánya pont erre kínál megoldást: egy új, rugalmasabb törlesztési modellt, amely figyelembe veszi a jövedelmek várható növekedését is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hallottál már a hebedundáról? Így készül a magyar pásztorok elfeledett, filléres tarhonyaétele

Hallottál már a hebedundáról? Így készül a magyar pásztorok elfeledett, filléres tarhonyaétele

Ha kedvenc tésztaételeid közé tartozik a tarhonya, a hebedunda receptje biztosan tetszeni fog: fogadjunk, így még nem kóstoltad soha ezt a pofonegyszerű magyar tésztafélét!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

As part of the first phase of the Gaza deal Trump brokered, Hamas has until 12:00 local time (09:00 GMT) on Monday to release all Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 08:45
Orbán Viktor fontos bejelentést tett
2025. október 11. 07:45
Lenyűgöző római kori emlékek kerültek elő Zalában – fotó
×
×
×
×