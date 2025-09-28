ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a 60 éves magyar színésznő

Infostart

Életének 60. évében elhunyt Buzogány Márta színésznő. A halálhírt a Veres 1 Színház tette közzé. A színművész fia, Zsuffa Aba, az Analog Balaton énekese közösségi oldalán azt írta, édesanyja hosszú betegség után távozott.

A Veres 1 Színház 2025. szeptember 28-án, szombaton jelentette be Facebook-oldalán Buzogány Márta halálát. A közlemény szerint a színésznő életének 60. évében hunyt el.

A színház megemlékezésében hangsúlyozta, hogy Buzogány Márta szerepelt a teátrum legelső előadásában.

"Fájó szívvel emlékezünk a közös munkára és a közösen eltöltött időre."

A halál okát a színésznő fia, Zsuffa Aba is megerősítette a közösségi médiában. Az Analog Balaton zenekar énekese közölte, hogy édesanyja hosszú betegség és sok szenvedés után, 60 éves korában távozott - írja a blikk.hu.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a 60 éves magyar színésznő

gyász

színésznő

veres 1 színház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gablini Gábor: az európai autóiparnak vissza kell térni az álmokból a valóságba

Gablini Gábor: az európai autóiparnak vissza kell térni az álmokból a valóságba
Az autóiparnak – és ezen belül elsősorban Európának az álmok világából vissza kell térnie a valóságba, mert az a gyártó, amelyik erről a piacról kiszorul, nem fog tudni visszatérni – mondta az InfoRádióban egy szakmai konferenciát követően a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Gablini Gábor kiemelte: Kína előretörése nagyon erős, olcsón és jót gyárt.
Behatoltak az ukrán tengeri drónok a féltett orosz kikötőbe, hatalmas robbanás lett a vége

Behatoltak az ukrán tengeri drónok a féltett orosz kikötőbe, hatalmas robbanás lett a vége

A világhálón megjelent felvételek alapján legalább két öngyilkos robothajó csaphatott le az egyik fekete-tengeri orosz olajterminálra. A videón az is látszik, miképpen menekülnek a tengerparton sétálók.
 

Elnök úr, hagyja abba - Orbán Viktor keményen üzent az ukrán államfőnek

Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Állami segítséget kap a Jaguar Land Rover a kibertámadás után

Állami segítséget kap a Jaguar Land Rover a kibertámadás után

A brit kormány akár 1,5 milliárd font értékű hitelgaranciát nyújthat a Jaguar Land Rovernek (JLR), hogy a vállalat könnyebben jusson forráshoz a brit ipar egyik legsúlyosabb kibertámadása után. A lépés célja a cég likviditásának erősítése és a több mint 1000 beszállítót érintő gyártási leállás hatásainak enyhítése, írja a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő döntést hozott Lengyelország: új szakaszába lépett az orosz-ukrán háború?

Meglepő döntést hozott Lengyelország: új szakaszába lépett az orosz-ukrán háború?

Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv hit by 'massive' Russian attack, mayor says

Kyiv hit by 'massive' Russian attack, mayor says

As well as intensifying attacks against Ukraine, Russia is also accused of violating the airspace of several Nato countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 09:25
Az utakon harcjárművek, a fejünk felett repülőgépek düböröghetnek
2025. szeptember 28. 08:35
Két hétig buszozni kell a vonatok helyett, átjárókat is lezárnak
×
×
×
×