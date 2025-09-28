Elhunyt a 60 éves magyar színésznő

A Veres 1 Színház 2025. szeptember 28-án, szombaton jelentette be Facebook-oldalán Buzogány Márta halálát. A közlemény szerint a színésznő életének 60. évében hunyt el.

A színház megemlékezésében hangsúlyozta, hogy Buzogány Márta szerepelt a teátrum legelső előadásában.

"Fájó szívvel emlékezünk a közös munkára és a közösen eltöltött időre."

A halál okát a színésznő fia, Zsuffa Aba is megerősítette a közösségi médiában. Az Analog Balaton zenekar énekese közölte, hogy édesanyja hosszú betegség és sok szenvedés után, 60 éves korában távozott - írja a blikk.hu.