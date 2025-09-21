ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Tragikomikus adat érkezett a józsefvárosi választásról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rendkívül alacsony részvétel volt a Budapest VIII. kerületének 09 TEVK választókerületében az időkozi önkormányzati választáson. A szavazás 19 óráig tartott.

A nap elején, reggel 7 órakor a 4604 szavazásra jogosult lakos közül mindössze egyetlen fő adta le a voksát. Bár a részvételi arány a nap végére emelkedett, 18.30-ra is csak a jogosultak 19,64 százaléka, azaz 904 fő jelent meg az urnáknál.

Ez a részvételi arány jelentősen elmarad a 2024. június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választásokon tapasztalható adatoktól.

A teljes országos részvételi arány a 2024-es júniusi választásokon 18:30-kor 56,09 százalék volt, ami rekordnak számított. Helyben pedig 47 százalékos volt a részvétel.

A mostani alacsony részvétel rávilágít az időközi választásokra jellemző, kisebb érdeklődésre.

Kezdőlap    Belföld    Tragikomikus adat érkezett a józsefvárosi választásról

önkormányzati képviselő-választás

józsefváros

voksolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem szégyen az elhízás, de tenni kell ellene – int a diabetológus

Nem szégyen az elhízás, de tenni kell ellene – int a diabetológus
Hazánkban mintegy 1,2 millió cukorbeteg él, és még megbecsülni is nehéz, milyen gyakoriságúak a 2-es típusú diabéteszt megelőző klinikai állapotok, mint például az inzulinrezisztencia, előfordulása. Sokan azonban még mindig nincsenek tisztában a népbetegség pusztító következményeivel.
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump feltételt szabott a békéért, visszaszólt az egyik vezető európai hatalom

Trump feltételt szabott a békéért, visszaszólt az egyik vezető európai hatalom

Emmanuel Macron szerint az Európai Unió Oroszországból származó energiaimportja már csak "marginális jelentőségű". A francia elnök Donald Trump azon felvetésére reagált, hogy az EU-nak csökkentenie kellene orosz függőségét, ha azt szeretné, hogy az USA fokozza a nyomást Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében - közölte a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A milliárdosokat is átverik: százmilliókat gomboltak le az NBA-csapattulajról

A milliárdosokat is átverik: százmilliókat gomboltak le az NBA-csapattulajról

Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK, Canada and Australia recognise Palestinian state but Netanyahu says it 'will not happen'

UK, Canada and Australia recognise Palestinian state but Netanyahu says it 'will not happen'

Israel's PM accuses the nations of "giving a huge reward to terrorism" after Keir Starmer says the move will "revive the hope of peace".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 18:02
Itt a vasárnap délutáni M7-es baleset, hármas karambol történt
2025. szeptember 21. 17:45
Ilyen számokkal nem csoda, hogy nincs főnyeremény
×
×
×
×