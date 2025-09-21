Tragikomikus adat érkezett a józsefvárosi választásról

A nap elején, reggel 7 órakor a 4604 szavazásra jogosult lakos közül mindössze egyetlen fő adta le a voksát. Bár a részvételi arány a nap végére emelkedett, 18.30-ra is csak a jogosultak 19,64 százaléka, azaz 904 fő jelent meg az urnáknál.

Ez a részvételi arány jelentősen elmarad a 2024. június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választásokon tapasztalható adatoktól.

A teljes országos részvételi arány a 2024-es júniusi választásokon 18:30-kor 56,09 százalék volt, ami rekordnak számított. Helyben pedig 47 százalékos volt a részvétel.

A mostani alacsony részvétel rávilágít az időközi választásokra jellemző, kisebb érdeklődésre.