Szőlő utca: meghosszabbíthatják a vezetők letartóztatását

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mind a négy december elején letartóztatott gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását a közlemény szerint.

A három férfi és egy nő a megalapozott gyanú szerint bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatban: közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazást és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményét. Továbbá

egyikük megbízott igazgatóként akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségrevonását, ezért ő minősített bűnpártolással is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség soron kívüli eljárásban vizsgálja a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történteket.

Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat – közölte a főügyészség.

Lapértesülés: 40 fiatalt elvittek a Szőlő utcából Egy hónap alatt, novemberről decemberre hetvenről harmincra csökkent a fogvatartottak száma a budapesti intézményben – írja a Telex. A letartóztatásban lévő fiatalok közül többeket átszállítottak más intézményekbe, javarészt a debreceni és a nagykanizsai javítókba, így jelenleg már csak harminc fogvatartott van a Szőlő utcában.

