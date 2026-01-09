ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.9
usd:
331.39
bux:
116096.69
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bullying, aggression and violence scene between two males, one young adult male punches his peer near a bricks wall
Nyitókép: mrohana/Getty Images

Szőlő utca: meghosszabbíthatják a vezetők letartóztatását

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Bántalmaztak, akadályozták a felelősségre vonást... négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mind a négy december elején letartóztatott gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását a közlemény szerint.

A három férfi és egy nő a megalapozott gyanú szerint bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatban: közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazást és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményét. Továbbá

egyikük megbízott igazgatóként akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségrevonását, ezért ő minősített bűnpártolással is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség soron kívüli eljárásban vizsgálja a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történteket.

Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat – közölte a főügyészség.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Belföld    Szőlő utca: meghosszabbíthatják a vezetők letartóztatását

bűncselekmény

ügyészség

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét

A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét
Az amerikai szenátus megszavazta azt a határozatot, amely megtiltaná Donald Trump elnöknek, hogy törvényhozási felhatalmazás nélkül újabb katonai akcióba kezdjen Venezuelában. Közben Trump azt is közölte: Washington „még éveken át irányíthatja” a dél-amerikai országot.
Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt előreláthatóan pénteken 11 órától 7,5 tonna össztömeg felett súlykorlátozást vezetnek be a tehergépjárművekre több autópályán és egy autóúton – közölte az Útinform.
 

Úgy faljuk az áramot, mint még soha

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon

Egyre több a túlélőpont Magyarországon

Az időjárás felborította az iskolai rendet

Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek

Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek

India és Banglades megkezdte a Gangesz – amelyet Bangladesben Padmának neveznek – vizének megosztásáról szóló, hamarosan lejáró megállapodás megújításának előkészítését. Elemzők szerint azonban a politikai feszültségek és a bangladesi választások körüli bizonytalanság megnehezítheti a tárgyalásokat - tudósított a South China Morning Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a támadást Venezuela ellen, ez áll a háttérben

Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a támadást Venezuela ellen, ez áll a háttérben

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Huge crowds of protesters have been marching through Iran's capital and other cities, with people heard calling for the overthrow of the supreme leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 12:06
Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt
2026. január 9. 11:30
Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz
×
×
×
×