Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Sorban állnak a Mercosur-EU szabadkereskedelmi megállapodást ellenző európaiak, hogy egymást – túlzás nélkül – túlkiabálva hallassák hangjukat az egyezség jelenlegi formájának veszélyességét hangsúlyozva.
Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az InfoRádióban szintén nem kertelt, azt mondta, nagy kihívás az Európai Bizottságnak az a küldetése, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokkal tönkretegye Európa piacait azzal, hogy olyan, távoli piacok agrártermékeit ereszti rá vámmentesen Európára, amelyek esetében
- sokkal kevésbé szigorú termesztési, termelési és feldolgozási feltételek mellett működik az élelmiszeripar,
- olyan növényvédő szereket alkalmazhatnak, amelyeket az EU területén már évek, évtizedek óta tilos használni,
- semmilyen paraméter felől nem lehetünk biztosak, ellenőrizetlen forrásból származó élelmiszerekről van szó.
„Ezért emeltünk szót, és ezért vonult utcára Brüsszelben a 27 tagállam agrár-érdekképviselete. A kettős mérce alkalmazásának elkerülésére. Az Európai Bizottsággal szoros párbeszédbe keveredtünk, bár úgy tűnik, hogy nem fogadja meg az európai gazdatársadalom véleményét, erőltetve a Mercosur megállapodás megkötését, amelynek következményeként komoly mennyiségben érkezne baromfi, csirkemell, sertéshús, marha, méz és számos más termék” – vélekedett Papp Zsolt.
Ugyanígy Ukrajna
Ugyanilyen nehézséget hordoz szerinte az ukrán nyitás, a vámmentes termékbeengedés, hiszen elvonja a forrásokat, elviszi a piacokat, nehéz helyzetbe hozza mind a feldolgozót, mind a felelős élelmiszer-fogyasztást.
Egy szó, mint száz, bizonytalan eredetű termékek árasztanák el a polcokat, az árverseny miatt pedig csak ezek maradnának végül, ami kivégezné a feldolgozóipart.
Papp Zsolt szerint ma még a francia gazdák is tüntetnek úgy, hogy Franciaország már hajlik a Mercosur elfogadása felé, ez esetben pedig a megállapodás megkötését aligha lehetne megakadályozni.
Amiért sok ezer gazda Brüsszelben tüntetett decemberben, az karácsony előtt még lekerült a napirendről, de most szerinte úgy tűnik, ismét asztalra kerül, méghozzá sürgősséggel, hogy azzal büszkélkedhessenek, milyen stabil lábakra tették az Európai Unió kereskedelmét, de „visszafordíthatatlan károkat okoznak ezzel”.