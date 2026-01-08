ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 8. csütörtök
Nyitókép: Unsplash.com

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A termelőkre, a feldolgozókra és a fogyasztókra nézve is visszafordíthatatlan károkat okozhat az, ha az Európai Unió megköti a dél-amerikai országokkal az úgynevezett Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást – mondta az InfoRádióban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, aki kommentálta a decemberi brüsszeli gazdatüntetésket is.

Sorban állnak a Mercosur-EU szabadkereskedelmi megállapodást ellenző európaiak, hogy egymást – túlzás nélkül – túlkiabálva hallassák hangjukat az egyezség jelenlegi formájának veszélyességét hangsúlyozva.

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az InfoRádióban szintén nem kertelt, azt mondta, nagy kihívás az Európai Bizottságnak az a küldetése, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokkal tönkretegye Európa piacait azzal, hogy olyan, távoli piacok agrártermékeit ereszti rá vámmentesen Európára, amelyek esetében

  • sokkal kevésbé szigorú termesztési, termelési és feldolgozási feltételek mellett működik az élelmiszeripar,
  • olyan növényvédő szereket alkalmazhatnak, amelyeket az EU területén már évek, évtizedek óta tilos használni,
  • semmilyen paraméter felől nem lehetünk biztosak, ellenőrizetlen forrásból származó élelmiszerekről van szó.

„Ezért emeltünk szót, és ezért vonult utcára Brüsszelben a 27 tagállam agrár-érdekképviselete. A kettős mérce alkalmazásának elkerülésére. Az Európai Bizottsággal szoros párbeszédbe keveredtünk, bár úgy tűnik, hogy nem fogadja meg az európai gazdatársadalom véleményét, erőltetve a Mercosur megállapodás megkötését, amelynek következményeként komoly mennyiségben érkezne baromfi, csirkemell, sertéshús, marha, méz és számos más termék” – vélekedett Papp Zsolt.

Ugyanígy Ukrajna

Ugyanilyen nehézséget hordoz szerinte az ukrán nyitás, a vámmentes termékbeengedés, hiszen elvonja a forrásokat, elviszi a piacokat, nehéz helyzetbe hozza mind a feldolgozót, mind a felelős élelmiszer-fogyasztást.

Egy szó, mint száz, bizonytalan eredetű termékek árasztanák el a polcokat, az árverseny miatt pedig csak ezek maradnának végül, ami kivégezné a feldolgozóipart.

Papp Zsolt szerint ma még a francia gazdák is tüntetnek úgy, hogy Franciaország már hajlik a Mercosur elfogadása felé, ez esetben pedig a megállapodás megkötését aligha lehetne megakadályozni.

Amiért sok ezer gazda Brüsszelben tüntetett decemberben, az karácsony előtt még lekerült a napirendről, de most szerinte úgy tűnik, ismét asztalra kerül, méghozzá sürgősséggel, hogy azzal büszkélkedhessenek, milyen stabil lábakra tették az Európai Unió kereskedelmét, de „visszafordíthatatlan károkat okoznak ezzel”.

Gazdaság    Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

nemzeti agrárgazdasági kamara

mercosur-egyezmény

papp zsolt

