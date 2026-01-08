Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Sorban állnak a Mercosur-EU szabadkereskedelmi megállapodást ellenző európaiak, hogy egymást – túlzás nélkül – túlkiabálva hallassák hangjukat az egyezség jelenlegi formájának veszélyességét hangsúlyozva.

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az InfoRádióban szintén nem kertelt, azt mondta, nagy kihívás az Európai Bizottságnak az a küldetése, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokkal tönkretegye Európa piacait azzal, hogy olyan, távoli piacok agrártermékeit ereszti rá vámmentesen Európára, amelyek esetében

sokkal kevésbé szigorú termesztési, termelési és feldolgozási feltételek mellett működik az élelmiszeripar,

olyan növényvédő szereket alkalmazhatnak, amelyeket az EU területén már évek, évtizedek óta tilos használni,

semmilyen paraméter felől nem lehetünk biztosak, ellenőrizetlen forrásból származó élelmiszerekről van szó.

„Ezért emeltünk szót, és ezért vonult utcára Brüsszelben a 27 tagállam agrár-érdekképviselete. A kettős mérce alkalmazásának elkerülésére. Az Európai Bizottsággal szoros párbeszédbe keveredtünk, bár úgy tűnik, hogy nem fogadja meg az európai gazdatársadalom véleményét, erőltetve a Mercosur megállapodás megkötését, amelynek következményeként komoly mennyiségben érkezne baromfi, csirkemell, sertéshús, marha, méz és számos más termék” – vélekedett Papp Zsolt.

Ugyanígy Ukrajna

Ugyanilyen nehézséget hordoz szerinte az ukrán nyitás, a vámmentes termékbeengedés, hiszen elvonja a forrásokat, elviszi a piacokat, nehéz helyzetbe hozza mind a feldolgozót, mind a felelős élelmiszer-fogyasztást.

Egy szó, mint száz, bizonytalan eredetű termékek árasztanák el a polcokat, az árverseny miatt pedig csak ezek maradnának végül, ami kivégezné a feldolgozóipart.

Papp Zsolt szerint ma még a francia gazdák is tüntetnek úgy, hogy Franciaország már hajlik a Mercosur elfogadása felé, ez esetben pedig a megállapodás megkötését aligha lehetne megakadályozni.

Amiért sok ezer gazda Brüsszelben tüntetett decemberben, az karácsony előtt még lekerült a napirendről, de most szerinte úgy tűnik, ismét asztalra kerül, méghozzá sürgősséggel, hogy azzal büszkélkedhessenek, milyen stabil lábakra tették az Európai Unió kereskedelmét, de „visszafordíthatatlan károkat okoznak ezzel”.