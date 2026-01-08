ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Egy férfi kaparja az autója szélvédőjéről a ráfagyott ónos esőt Pécsen 2016. január 6-án.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám – térkép

Infostart

Pénteken érkezik az újabb csapadékzóna, eléri az ország teljes területét, de egyes országrészekbe nem havat, hanem ónos esőt és fagyott esőt fog hozni.

A csütörtöki, átmenetileg napos idő után péntekre ideér a havazás negyedik hulláma. Nyugat felől már hajnalban növekedni kezd a felhőzet, délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék, amely túlnyomóan hó formájában fog lehullani, de a délnyugati országrészben, nagyjából

a Sopron-Békéscsaba vonaltól délre többfelé fagyott eső, ónos eső alakulhat ki

– írta előrejelzésében az Időkép.

Mindez térképen, pirossal jelölve azok a részek, ahol ónos esőre kell számítani:

A havazással érintett országrészekben a portál szerint csak 1-2 centi friss hó várható. A csapadék estére sokfelé megszűnik, a hétvégén azonban elszórtan még előfordulhat kisebb havazás, hózápor.

Havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám – térkép

időjárás

havazás

ónos eső

időkép

