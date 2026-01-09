ARÉNA - PODCASTOK
Egy élelmiszerboltban vásárló nő a hűtőrészlegnél.
Nyitókép: Getty Images/Tang Ming Tung

Novemberben nőtt is a kiskereskedelmi forgalom, meg nem is

Infostart / MTI

A tavaly novemberi forgalom az előző év azonos időszakához képest 2,5 százalékkal nagyobb lett, az előző hónaphoz képest viszont csak 0,1 százalékos volt a növekedés.

2025 novemberében a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,1 százalékkal haladta meg az előző havit.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumenének 2,6 százalékos emelkedését felbontva a KSH azt közölte, hogy az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma volumenének összességében 4,6 százalékos emelkedésén belül a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,5, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,1, a használtcikk-üzletekben 1,4 százalékkal nőtt az eladások volumene. Ugyanakkor a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,8, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,5 százalékkal csökkent a forgalom.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 11 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett

– tette hozzá a KSH. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 4,0 százalékkal csökkent.

2025. novemberében az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1747 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 47 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január-novemberben naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene az év első tizenegy hónapjában.

Novemberben nőtt is a kiskereskedelmi forgalom, meg nem is

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

További tartalmak
Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen

Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

