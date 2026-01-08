Dudás Miklós ügye: egyre több a kérdőjel

Január 5-én délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklós korábbi világbajnok, olimpiai helyezett kajakozót, akihez egy közeli hozzátartozó hívta ki a hatóságokat.

A sportoló XVIII. kerületben lévő, második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel, akkor találtak rá Dudás holttestére.

Az első híradások még arról szóltak, hogy nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja. Később a BRFK azt közölte, hogy közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják a haláleset körülményeit.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án

halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást,

amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit – írta a police.hu.

„Az, hogy ilyen eljárás indult, még nem jelenti azt, hogy biztosan bűncselekmény is történt. Bármilyen jogi okfejtést is mondunk, egy 34 éves kiváló sportoló halála óriási tragédia” – nyilatkozta az Indexnek Borbély Zoltán ügyvéd, hozzátéve, ez a nyomozás igazolhatja azt, hogy valóban volt-e valakinek köze Dudás Miklós halálához, de akár ennek az ellenkezőjét is.

Dudás Miklós, miután felhagyott a kajakozással, több botrányba keveredett az elmúlt években - írja a lap. Még 2017-ben egy szórakozóhelyen megütött egy középkorú nőt, de akkor úgy nyilatkozott az esetről, hogy ő volt a sértett fél, és csak megvédte magát. Nem sokkal korábban bolti lopáson kapták az akkori barátnőjével.

2025 októberében újabb rendőrségi ügyben volt érintett, garázdaság miatt eljárás indult ellene. Magánélete is rendszeresen szerepelt a bulvárlapok címlapján: megcsalással gyanúsították, viharos kapcsolata feleségével és két gyermeke anyjával, Szigligeti Ivett-tel szintén sokszor szolgáltatott beszédtémát.

Az utóbbi években a médiában hívta fel magára a figyelmet: feleségével részt vett a Nyerő Páros című műsorban, tavaly ősszel pedig a Sztárboxban szerepelt.

Dudás Miklós tavaly februárban vesztette el édesapját. Dudás István öt hónapig volt kómában, miután egy XVIII. kerületi benzinkúton hat bokszoló megtámadta, és a földre zuhanva súlyos fejsérülést szenvedett.

Könnyű, súlyos, halált okozó...

Ami a most elrendelt nyomozást illeti, a gyanúként megfogalmazott halált okozó testi sértés bűntettét a Büntető törvénykönyv az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények között rendeli büntetni – olvasható az Index cikkében.

Az alapeset a könnyű testi sértés vétsége, amelyről akkor beszélünk, ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul. Ebben az esetben a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés lehet. Az ítélkezési gyakorlatban azonban nagyon ritkán szabnak ki könnyű testi sértésért végrehajtandó börtönbüntetést.

Itt az okozott sérülés vagy betegség már nyolc napon túl gyógyul, és akár három évet is kaphat az elkövető. Ehhez jöhetnek hozzá a minősítő körülmények. Azaz ha a bűntettet aljas indokból, védekezésre képtelen, netán a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el, akkor a büntetés öt évre is felkúszhat.

Amennyiben a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz, a bűncselekményért két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Izgalmas kérdés: hogyan lehet elhatárolni a halált okozó testi sértést az emberöléstől? Nos, a halál bekövetkezésének okára, az okozati összefüggések vizsgálatára, az esetleges elkövetési eszközök, illetve keletkezési mechanizmusok megállapítására a nyomozó hatóság különleges szakértelemmel felvértezett igazságügyi orvosszakértőt rendel ki, akinek a közreműködése elengedhetetlen a tényállás teljes körű felderítése érdekében.

A halált okozó testi sértésnél tisztázni kell, hogy az elkövető szándéka még eshetőlegesen sem terjedt ki az élet kioltására, mert ha igen, akkor már emberölés valósulna meg. A szakemberek ezért nevezik a halált okozó testi sértést szándékon túli eredményű bűncselekménynek.