2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Iránymutató választás jön ma Budapesten, érdemes figyleni az eredményre

Infostart

Vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak Budapest VIII. kerületének Józsefváros nevű részén, a 9. számú választókerületben – és a voksolást országos médiafigyelem kíséri a szokatlan helyi ügyek miatt

Az időközi választásra azért kerül sor, mert a korábbi képviselőt, Kecskeméti Lászlót (Fidesz–KDNP) jogerős bírósági ítélet alapján megfosztották mandátumától, miután bíróság által megkövetelt lakáskiürítési kötelezettségét nem teljesítette, lakását megrongálva, jogcím nélkül használta tovább.

A képviselői hely emiatt üresedett meg.

Hárman indulnak a mandátumért.

Az egyik jelölt Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) színeiben, de szinte a teljes helyi ellenzék támogatásával indul. Korábban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen oktatott. Osztályozó polémia kíséri szerepét, ugyanis – ahogy több médiaforrás is írja – bántalmazhatta egykori hallgatóját/barátnőjét, s emiatt az egyetemen etikai vizsgálat indult ellene, amit egyik fél sem cáfolt nyilvánosan.

A politikai ellenfelek nőbántalmazás vádjával követelték visszalépését, de ő ezt nem fontolgatja - írja, az mno.hu.

Oláh József, aki eredetileg függetlenként indult, visszalépett a Fidesz-KDNP jelöltje, Kozma Lajos javára, szavazóit is a kormánypárti politikus támogatására szólította fel – noha korábban a Fidesz éppen plakátkampánya miatt jelentette fel őt.

Oláh korábban szoros kapcsolatot ápolt a helyi Fidesszel, de elmondása szerint a pártból körülbelül egy hónapja kilépett, mivel úgy érezte, nem kapott elég megbecsülést . olvasható a 444.hu összeállításában.

Simon György független jelölt, aki korábban a Demokratikus Koalíciót (DK) képviselte a helyi testületben, de most pártfüggetlenül indul, hangsúlyozva a helyi ügyek előtérbe helyezését.

A kampányban drogtesztnek is alávetette magát, hangsúlyozva az átláthatóságot és példamutatást – ezt különös jelentőséggel bírónak tartja, mert a kerületet gyakran kötik össze szerhasználati problémákkal. Azt ígéri, hogy nem pártpolitikai alapokon tevékenykedne.

A harmadik meghatározó szereplő Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje, akit végül a függetlenné váló Oláh is támogat.

Erőviszonyok

Jelenleg a józsefvárosi képviselő-testületben ellenzéki többség van, és Pikó András polgármester is ellenzéki támogatással vezeti a kerületet. Ha vasárnap a Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerne, hogy nem változtatna meg a teljes testület többségi viszonyait: a Fidesz továbbra is kisebb maradna a képviselő-testületben, legfeljebb több mandátumuk lenne, de így sem fordulna meg az erőviszony. akkor a jelenlegi (azaz Balázs András vagy Simon György egyike) győz, az ellenzék pozíciója továbbra is stabil marad, nem változna a vezetés lehetősége.

A tét tehát nem a testületi többségi sorsa, hanem inkább presztízs, illetve az adott körzet problémáinak képviselete szempontjából fontos. Az erőviszonyokra a választás végkimenetele nem lesz döntő hatással – a kerület főbb stratégiai döntéseit továbbra is a jelenlegi ellenzéki többségű testület és polgármester határozhatja meg.

További technikai részletek a vásárnapi szavazásról ide kattintva érhetők el.

