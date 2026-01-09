ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek Marcell
Fekhelyek egy hálókörletben a Hajléktalanokért Közalapítvány Pro Domo éjjeli menedékhelyén Budapesten 2026. január 8-án. A kormány még 2024-ben bevezetett egy olyan programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri meleg ételt kaphatnak, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Egyre több a túlélőpont Magyarországon

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Református Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Menhely Alapítvány is segíti az extrém hideg időjárásban a rászorulókat. A kormány még 2024-ben bevezetett egy programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri meleg ételt kaphatnak, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást.

Elindította felebarát programját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Dobi Slucski Zsófia kommunikációs vezető az InfoRádióban elmondta: „a mélyszegénységben élőket országszerte több helyszínen, összesen legalább 14 alkalommal meleg ételosztásokkal fogjuk segíteni a következő hetekben, a rászoruló családok és idősek számára pedig tűzifa támogatást biztosítunk.”

Az Ökumenikus Segélyszervezet Debrecenben és Gyulán tart fenn két komplex hajléktalanellátó intézményt. Melegkonyha szolgáltatásukkal pedig azokat is támogatják, akiknek ugyan van hol lakniuk, étkezésre azonban alig jut a pénzükből. Kerekes Gizella, a gyulai intézmény vezetője arról beszélt, hogy sűrűbben keresik meg azokat, akik kint vannak. „Nagyon jó az együttműködésünk az összes civil szervezettel, meg az önkormányzati szervekkel, és ilyenkor napi szintű kapcsolatban vagyunk, egyeztetünk, hogy biztosan ne maradjon kint senki az utcán” – hangsúlyozta.

A rendkívüli hideg idején a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai megerősített utcai jelenléttel segítik a fedél nélkül élő embereket Budapesten. Erről Miletics Marcell, a segélyszervezet utcafront szolgálatának vezetője beszélt.

Miletics Marcell elmondta: „ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az utcai megkereső programunk, az alacsony küszöbű programunk és a krízisautó, ami napközben életmentő tevékenységet folytat, ezek folyamatosan mennek. Tehát megerősített szolgálattal, több kolléga bevonásával igyekszünk rendelkezésre állni, illetve van egy éjjeli menedékhelye az utcafrontnak.”

A segélyszervezet egy városi életmentő csapatot is létrehozott. Még vannak üres férőhelyek az úgynevezett túlélőpontokon. Erről a Menhely Alapítvány igazgatója adott tájékoztatást.

Aknai Zoltán hangsúlyozta: „a hozzánk visszaérkezett visszajelzések alapján 86 százalékos a kihasználtság, tehát azt jelenti, hogy még van néhány férőhely, amire tudunk embereket fogadni. A nagyobb lélekszámot befogadni tudó szállókon szokott hely lenni. Kisebb létszámú szállók, amik 50 személyt tudnak befogadni, azok azért megtelnek, de ahol100-200 fő tud helyet kapni, ott mindig van még férőhely. Nyíltak újak és olyanok, amelyek a téli krízisidőszakra szoktak megnyitni. A 06-1-338-41-86-os számon diszpécser tud segíteni” – tette hozzá Aknai Zoltán.

Nyitókép: Fekhelyek egy hálókörletben a Hajléktalanokért Közalapítvány Pro Domo éjjeli menedékhelyén Budapesten 2026. január 8-án. A kormány 2024-ben bevezetett egy olyan programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri meleg ételt kaphatnak, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást.

KAPCSOLÓDÓ HANG

hajléktalanszálló

hideg

ételosztás

krízishelyzet

hajléktalanellátás

Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon
Az átlagos téli napokhoz képest a mostani időszakban négyszer annyi hívást kapnak utcán tartózkodó emberek miatt a Máltai Szeretetszolgálat utcai gondozószolgálatának munkatársaihoz, mondta az InfoRádió kérdésére Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Regionális Központ vezetője.
 

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
Idei mélypontjára gyengült a forint

Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?

Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Gustavo Petro tells the BBC's Ione Wells that the United States is treating other nations as part of a US "empire", after Trump threatened Colombia with military action.

