Egyre több a túlélőpont Magyarországon

Elindította felebarát programját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Dobi Slucski Zsófia kommunikációs vezető az InfoRádióban elmondta: „a mélyszegénységben élőket országszerte több helyszínen, összesen legalább 14 alkalommal meleg ételosztásokkal fogjuk segíteni a következő hetekben, a rászoruló családok és idősek számára pedig tűzifa támogatást biztosítunk.”

Az Ökumenikus Segélyszervezet Debrecenben és Gyulán tart fenn két komplex hajléktalanellátó intézményt. Melegkonyha szolgáltatásukkal pedig azokat is támogatják, akiknek ugyan van hol lakniuk, étkezésre azonban alig jut a pénzükből. Kerekes Gizella, a gyulai intézmény vezetője arról beszélt, hogy sűrűbben keresik meg azokat, akik kint vannak. „Nagyon jó az együttműködésünk az összes civil szervezettel, meg az önkormányzati szervekkel, és ilyenkor napi szintű kapcsolatban vagyunk, egyeztetünk, hogy biztosan ne maradjon kint senki az utcán” – hangsúlyozta.

A rendkívüli hideg idején a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai megerősített utcai jelenléttel segítik a fedél nélkül élő embereket Budapesten. Erről Miletics Marcell, a segélyszervezet utcafront szolgálatának vezetője beszélt.

Miletics Marcell elmondta: „ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az utcai megkereső programunk, az alacsony küszöbű programunk és a krízisautó, ami napközben életmentő tevékenységet folytat, ezek folyamatosan mennek. Tehát megerősített szolgálattal, több kolléga bevonásával igyekszünk rendelkezésre állni, illetve van egy éjjeli menedékhelye az utcafrontnak.”

A segélyszervezet egy városi életmentő csapatot is létrehozott. Még vannak üres férőhelyek az úgynevezett túlélőpontokon. Erről a Menhely Alapítvány igazgatója adott tájékoztatást.

Aknai Zoltán hangsúlyozta: „a hozzánk visszaérkezett visszajelzések alapján 86 százalékos a kihasználtság, tehát azt jelenti, hogy még van néhány férőhely, amire tudunk embereket fogadni. A nagyobb lélekszámot befogadni tudó szállókon szokott hely lenni. Kisebb létszámú szállók, amik 50 személyt tudnak befogadni, azok azért megtelnek, de ahol100-200 fő tud helyet kapni, ott mindig van még férőhely. Nyíltak újak és olyanok, amelyek a téli krízisidőszakra szoktak megnyitni. A 06-1-338-41-86-os számon diszpécser tud segíteni” – tette hozzá Aknai Zoltán.

Nyitókép: Fekhelyek egy hálókörletben a Hajléktalanokért Közalapítvány Pro Domo éjjeli menedékhelyén Budapesten 2026. január 8-án. A kormány 2024-ben bevezetett egy olyan programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri meleg ételt kaphatnak, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást.