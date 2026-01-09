Ezek szerint parkolási anomália kezelésére is jó a targonca, mutatjuk

Birmingham Digbeth városnegyedében egy tiltott helyen parkoló terepjáró blokkolta egy üzlet bejáratát, egy munkás viszont nem totojázott sokat, targoncával áttette egy szabad parkolóhelyre, az esetről gyorsan terjedő videó is készült, készítője a 28 éves Ahmed Hussain, az Index talált rá a brit Metro portálon.

A teherautó, amely át akart haladni a kapun, így már megtehette azt. A művelet közben az autó riasztója többször megszólalt.

Bár a birminghami önkormányzat szerint a tiltott parkolást hivatalosan a közterület-felügyeletnek kell jelenteni, ezúttal egy gyors és rendhagyó megoldás született.