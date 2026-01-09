ARÉNA - PODCASTOK
Forklift truck unloading a lorry into a food distribution warehouse
Nyitókép: Alistair Berg/Getty Images

Ezek szerint parkolási anomália kezelésére is jó a targonca, mutatjuk

Infostart

Videó is készült arról, ahogyan egy birminghami üzlet előtt szabálytalanul parkolót egy targoncás helyre tesz.

Birmingham Digbeth városnegyedében egy tiltott helyen parkoló terepjáró blokkolta egy üzlet bejáratát, egy munkás viszont nem totojázott sokat, targoncával áttette egy szabad parkolóhelyre, az esetről gyorsan terjedő videó is készült, készítője a 28 éves Ahmed Hussain, az Index talált rá a brit Metro portálon.

A teherautó, amely át akart haladni a kapun, így már megtehette azt. A művelet közben az autó riasztója többször megszólalt.

Bár a birminghami önkormányzat szerint a tiltott parkolást hivatalosan a közterület-felügyeletnek kell jelenteni, ezúttal egy gyors és rendhagyó megoldás született.

parkolás

birmingham

targonca

Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Rallies on major roads in the capital and in Iran's second city were peaceful and not dispersed by security forces.

