Infostart.hu
2026. január 9. péntek
Az Amerikai Egyesült Államok Európai Parancsnoksága (EUCOM) által 2026. január 7-én az X közösségi oldalán közreadott, dátumozatlan felvétele a The Marinera tartályhajóról egy meg nem nevezett helyszínen. Az EUCOM 2026. január 7-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedõ olajszállító hajót. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 - jelenleg The Marinera - néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz árnyékflotta tagjaként, illegális olajszállításában való részvétel miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/EUCOM

Trump elengedte a Marinera két orosz tengerészét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Oroszország közbenjárására Donald Trump amerikai elnök szabadon engedte a Marinera olajszállító tankhajó legénységének két orosz állampolgárságú tagját – közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteken a Telegram-csatornáján.

A diplomata szerint Moszkva üdvözölte az amerikai elnök döntését. Jelenleg a diplomáciai tárcánál az orosz tengerészek hazatérésének részeletein dolgoznak.

Az amerikai haditengerészet szerdán tartóztatta fel a Marinera tankert – amely orosz zászló alatt hajózott nemzetközi vizeken –, arra hivatkozva, hogy a hajó az amerikai szankciókat megkerülve szállított olajat Iránba és Venezuelába. Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a tartályhajó 2025. december 24-én kapott engedélyt az orosz lobogó alatt való hajózásra, a moszkvai diplomáciai tárca pedig követelte, hogy humánusan bánjanak a hajón tartózkodó oroszokkal, és engedjék őket hazatérni.

A hajó legénysége a két oroszon kívül grúz, ukrán és indiai állampolgárokból állt.

Trump elengedte a Marinera két orosz tengerészét

2026. január 9. 13:56
2026. január 9. 13:08
