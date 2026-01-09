Jól sikerült a havon driftelés, össze is tört vele egy másik autót – videó

Parkolók, lakóutcák, forgalmas csomópontok válnak rögtönzött driftpályává, teljesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy nem zárt versenypályán, hanem emberek, autók és járókelők között bohóckodnak magukat tehetségesnek gondoló sofőrök – írja a BpiAutósok közösségi oldala.

A portál által megosztott videóban szereplő első felvételt Budapest II. kerületéből küldte egy olvasó, aki január 6-án a Pitypang utcán haladt lefelé a Zöldlomb utca felé, amikor a Csatárka utca irányából érkező autóra lett figyelmes.

„Azt hittem, bekanyarodik a Pitypang utcára, de csak megvárta, míg a szemből érkező autó megáll. És ekkor jött a meglepetés: elkezdett a hóban driftelni, körbe forogni. A szemből jövő autó nem a piros miatt állt meg, hanem udvariasságból elengedte volna, de amikor a vagánykodó elkezdett befordulni, ő elindult. Szerencsére végül elkanyarodott, így nem ütköztek, mert a másik épp akkor fordult 360 fokot és elindult a Zöldlomb utca felé” – írta a beküldő.

A második felvétel Debrecenben készült, és az látható rajta, ahogy többen egyszerre kezdtek el driftelni egy havas területen. mint írják, egyértelműen látszik, hogy nem véletlen megcsúszásokról vagy ügyetlen manőverekről van szó.

A harmadik esetnél már konkrétan kár is keletkezett. A felvétel beküldője és barátnője éppen az esztergomi bazilika előtt parkolt január 5-én, amikor megjelent egy fiatal srác egy Chevrolet Aveóval, és a friss hó hírére elkezdett körbe-körbe driftelni.

„Szándékosan, kétszer is ott rántotta meg a kormányt, ahol három parkoló autó állt. Nem ott, ahol nem volt semmi. Ennek következtében belém csapódott. Az autó jobb oldalán nem maradt ép elem. Szerencsére személyi sérülés nem történt” – írta a károsult.

Azonnal hívta a 112-t, de a rendőr, akivel beszélt, azt mondta, hogy a driftelés nem minősül közúti veszélyeztetésnek, ezért nem szívesen jönne ki. Az illető addig erősködött, amíg végül hajlandó volt kijönni a hatóság, és 65 ezer forintra büntette a driftelőt.

„Ezt én bőven keveslem. Egy 20 éves srác, szándékosan nagy sebességgel, emberek és autók között driftel. Hála az égnek, hogy nem a bazilika előtt sétáló embereket találta el, hanem az én autómat.” – tette hozzá a felvétel beküldője.