2026. január 9. péntek Marcell
Egy terepjáró kerekei kipörögnek a hóban.
Jól sikerült a havon driftelés, össze is tört vele egy másik autót – videó

Amint hullik egy kis hó, rögtön megjelennek az utakon a driftelők, hogy próbára tegyék képességeiket és az autóikat, ám előfordul, hogy ezt más kárára teszik.

Parkolók, lakóutcák, forgalmas csomópontok válnak rögtönzött driftpályává, teljesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy nem zárt versenypályán, hanem emberek, autók és járókelők között bohóckodnak magukat tehetségesnek gondoló sofőrök – írja a BpiAutósok közösségi oldala.

A portál által megosztott videóban szereplő első felvételt Budapest II. kerületéből küldte egy olvasó, aki január 6-án a Pitypang utcán haladt lefelé a Zöldlomb utca felé, amikor a Csatárka utca irányából érkező autóra lett figyelmes.

„Azt hittem, bekanyarodik a Pitypang utcára, de csak megvárta, míg a szemből érkező autó megáll. És ekkor jött a meglepetés: elkezdett a hóban driftelni, körbe forogni. A szemből jövő autó nem a piros miatt állt meg, hanem udvariasságból elengedte volna, de amikor a vagánykodó elkezdett befordulni, ő elindult. Szerencsére végül elkanyarodott, így nem ütköztek, mert a másik épp akkor fordult 360 fokot és elindult a Zöldlomb utca felé” – írta a beküldő.

A második felvétel Debrecenben készült, és az látható rajta, ahogy többen egyszerre kezdtek el driftelni egy havas területen. mint írják, egyértelműen látszik, hogy nem véletlen megcsúszásokról vagy ügyetlen manőverekről van szó.

A harmadik esetnél már konkrétan kár is keletkezett. A felvétel beküldője és barátnője éppen az esztergomi bazilika előtt parkolt január 5-én, amikor megjelent egy fiatal srác egy Chevrolet Aveóval, és a friss hó hírére elkezdett körbe-körbe driftelni.

„Szándékosan, kétszer is ott rántotta meg a kormányt, ahol három parkoló autó állt. Nem ott, ahol nem volt semmi. Ennek következtében belém csapódott. Az autó jobb oldalán nem maradt ép elem. Szerencsére személyi sérülés nem történt” – írta a károsult.

Azonnal hívta a 112-t, de a rendőr, akivel beszélt, azt mondta, hogy a driftelés nem minősül közúti veszélyeztetésnek, ezért nem szívesen jönne ki. Az illető addig erősködött, amíg végül hajlandó volt kijönni a hatóság, és 65 ezer forintra büntette a driftelőt.

„Ezt én bőven keveslem. Egy 20 éves srác, szándékosan nagy sebességgel, emberek és autók között driftel. Hála az égnek, hogy nem a bazilika előtt sétáló embereket találta el, hanem az én autómat.” – tette hozzá a felvétel beküldője.

közlekedés

veszély

havazás

vezetés

karambol

tél

drift

mutatvány

