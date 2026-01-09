ARÉNA - PODCASTOK
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter évértékelőjén 2024. február 17-én
Nyitókép: Facebook/Péter Magyar

Megszűntek a rendőrségi eljárások Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Infostart

Visszakapja a fegyverét is, de nem marad nála.

Mind a hat eljárást megszüntették Ruszin-Szendi Romulusz ellen, ami tiltott fegyverviselés miatt indult – közölte Facebook-oldalán a Tisza országgyűlési képviselő-jelöltje, de azt nem részletezte, hogy milyen indokkal szüntették meg az eljárásokat.

A bejegyzésben szereplő videóban látszik egy határozat is. A volt vezérkari főnök szerint ez azt jelenti, hogy visszakapja fegyverét is. Ruszin-Szendi Romulusz azt ígérte, hogy a fegyvert hatástalanítja, árverésre bocsátja és jótékony célra fordítja a befolyt összeget.

Az ellenzéki politikust a Magyar Nemzet szerint Tényi István jelentette fel lőfegyverviselés miatt, miután az Origo tavaly szeptemberben azt írta, hogy egy május 8-i lakossági fórumon (videó itt) pulóvere alatt pisztollyal tarthatott lakossági fórumot. A felvételen egy szögletes tárgy dudorodik ki Ruszin-Szendi Romulusz pulóvere alatt. A rendőrség később otthonában lefoglalta a fegyverét, a honvédelmi miniszter decemberben visszavonta a volt vezérkari főnök önkéntes tartalékosi jogviszonyát, az Országgyűlés pedig egy határozati javaslatban úgy szigorította a fegyvertartás szabályait, hogy az ilyen engedély kiadása vagy meghosszabbítása nem lehetséges, ha a kérelmezővel szemben fegyvertartással összefüggő szabálysértési eljárás van folyamatban – emlékeztetett az előzményekre a hvg.hu.

Kezdőlap    Belföld    Megszűntek a rendőrségi eljárások Ruszin-Szendi Romulusz ellen

