2026. január 9. péntek
A friss hó nem a klasszikus fehér, hanem határozottan rózsaszínes árnyalatban terült el a talajon az Egyesült Államok egyik hegyvidéki régiójában. A különleges színt egy alga okozza.
Rózsaszín hó esett egy vidéken, elképesztő látvány – videó

A friss hó nem a klasszikus fehér, hanem határozottan rózsaszínes árnyalatban terült el a talajon az Egyesült Államok egyik hegyvidéki régiójában. A különleges színt egy alga okozza.

A Kalifornia magasabban fekvő hegyvidékein megjelent rózsaszín hótakaró nem egységesen borítja be a tájat. Inkább foltokban, csíkokban jelenik meg, mintha a hó felszínén árnyalatok játszanának. A jelenség különösen szembetűnő napsütésben, amikor a fehér környezethez képest élénken kirajzolódik a színkülönbség – írja a promotions.hu.

A modern kutatások fényt derítettek arra, mi okozza ezt a szokatlan elszíneződést. A hóban ugyanis hatalmas mennyiségben jelennek meg mikroszkopikus élőlények, amelyek kifejezetten kedvelik a hideg, olvadó környezetet. Ezek az apró organizmusok képesek túlélni a fagyos körülményeket, és a hó felszínén elszaporodva látványos elszíneződést hoznak létre.

A tudomány sokáig vitatkozott azon, pontosan milyen élőlényekről van szó, és hogyan alkalmazkodtak ennyire szélsőséges feltételekhez. Csak az utóbbi évtizedekben sikerült pontosan feltérképezni a működésüket és életciklusukat.

A rózsaszín hó hátterében valójában egy különleges zöld alga áll, amely hidegkedvelő tulajdonságai miatt képes a hómezőkben elszaporodni.

A szervezetek klorofillt tartalmaznak, de emellett egy vöröses pigmentet is termelnek, amely védi őket az erős napsugárzástól és egyben elszínezi a havat.

