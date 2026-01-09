Rózsaszín hó esett egy vidéken, elképesztő látvány – videó

A Kalifornia magasabban fekvő hegyvidékein megjelent rózsaszín hótakaró nem egységesen borítja be a tájat. Inkább foltokban, csíkokban jelenik meg, mintha a hó felszínén árnyalatok játszanának. A jelenség különösen szembetűnő napsütésben, amikor a fehér környezethez képest élénken kirajzolódik a színkülönbség – írja a promotions.hu.

A modern kutatások fényt derítettek arra, mi okozza ezt a szokatlan elszíneződést. A hóban ugyanis hatalmas mennyiségben jelennek meg mikroszkopikus élőlények, amelyek kifejezetten kedvelik a hideg, olvadó környezetet. Ezek az apró organizmusok képesek túlélni a fagyos körülményeket, és a hó felszínén elszaporodva látványos elszíneződést hoznak létre.

A tudomány sokáig vitatkozott azon, pontosan milyen élőlényekről van szó, és hogyan alkalmazkodtak ennyire szélsőséges feltételekhez. Csak az utóbbi évtizedekben sikerült pontosan feltérképezni a működésüket és életciklusukat.

A rózsaszín hó hátterében valójában egy különleges zöld alga áll, amely hidegkedvelő tulajdonságai miatt képes a hómezőkben elszaporodni.

A szervezetek klorofillt tartalmaznak, de emellett egy vöröses pigmentet is termelnek, amely védi őket az erős napsugárzástól és egyben elszínezi a havat.