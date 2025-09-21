Fájó helyszínen győzte le a Fidesz az ellenzéket

Ahogy arról a nap folyamán több hírben is beszámoltunk időközi önkormányzati választást tartottak a VIII. kerületben.

Azért kellett kiírni a voksolást, mert méltatlanságot állapítottak meg egy korábbi fideszes önkormányzati képviselőnél. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott, időközben függetlenné vált képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vált a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

Az időközi választáson három jelölt indul: Simon György (független), Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és Kozma Lajos (Fidesz-KDNP). A választói névjegyzékben több mint 4600 helybéli szerepel.

A szavazáson nagyon kevesen vettek részt. Még ezer voks sem érkezett, ami 21,68 százalékos részvételt jelentett.

A voksolást végül a kormánypárti jelölt nyerte 518 szavazattal, azaz 52,27 százalékkal. Az ellenzéki önkormányzat által támogatott jelölt 42,28 százalékot kapott. AZ ex-DK-s, jelenleg független harmadik indulót 5,45 százalék támogatta, ami 54 embert jelent - olvasható a valasztas.hu-n.