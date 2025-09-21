ARÉNA
Voting box and election image,election. Forrás: Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/ Getty Images

Egy embert érdekelt eddig a politika Budapesten

Infostart

Alcsony érdeklődés mellett indul a választás Józsefvárosban.

Ahogy arról az Infostarton korán reggel beszámoltunk időközi önkormányzati választást tartanak Józsefvárosban. Úgy tűnik, hogy mérsékelt az érdeklődés - a jozsefvaros.hu oldalon található adatok szerint.

Reggel 6-kor kezdődött meg a szavazás Budapest VIII. kerületében, a 09 TEVK-ben, ahol ma egyéni választókerületi önkormányzati képviselőre szavazhatnak a helyi lakosok. A reggeli órákban a részvételi adatok rendkívül alacsonyak.

A reggel 7 órás adatok szerint a 4604 szavazásra jogosult lakosból mindössze 1 fő adta le voksát.

A választás a 36-os, 37-es, 38-as és 44-es szavazókörökben zajlik, ahol a nap folyamán a képviselői posztért induló jelöltekre lehet voksolni. A rendkívül alacsony reggeli részvétel arra utal, hogy a választók többsége még nem élt szavazati jogával. A nap hátralévő részében várhatóan növekedni fog a részvételi arány.

