2026. január 9. péntek Marcell
Az egyik mobilcég gigabüntetést kapott a díjak és a tájékoztatás miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Vodafone nem tájékoztatott megfelelően az inflációkövető díjkorrekcióról, de a jogutód új tulajdonos, a One Magyarország 2024 májusától megszüntette a megtévesztő gyakorlatot.

A fogyasztók számára nem egyértelműen kommunikálta 2022 októberétől 2024 májusáig az inflációkövető díjkorrekcióval kapcsolatos feltételeket a Vodafone Magyarország Zrt. (Vodafone) – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a hivatal közleménye szerint.

A jogutód One Magyarország Zrt. (One) az eljárás során végig együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról, valamint 2024 májusától a telekommunikációs cég megszüntette a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot. Mindezek figyelembevételével a GVH Versenytanácsa 352 millió forintos bírságot szabott ki a jogutód vállalkozásra – tették hozzá.

A magyarországi távközlési cégek 2023-ban és 2024-ben a hűségidős szerződések esetében is érvényesítették az automatikus inflációs díjkorrekciót,

amire a hírközlési jogszabályok alapján lehetőségük volt, s amelynek bevezetéséről szintén a hírközlési jogszabályok szerint értesítették az előfizetőket.

A most lezárult eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. díjkorrekcióval kapcsolatos tájékoztatási gyakorlata megfelelt-e a vonatkozó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Különös tekintettel az olyan kereskedelmi kommunikációkra, amelyekben a Vodafone hűségidős csomagokat azok havidíjával együtt népszerűsített, anélkül, hogy a fogyasztók számára észlelhető módon, időszerűen feltüntette volna azt a körülményt is, hogy a hűségidő alatt évente egyszer inflációs díjemelésre sor kerülhet.

A GVH feltárta, hogy a Vodafone a 2022. augusztus 8-tól hatályos ÁSZF-módosítás alapján bevezetett, és első ízben a 2023. január 1-től alkalmazott inflációs díjkorrekcióval kapcsolatos tájékoztatási gyakorlata a fogyasztók számára megtévesztő volt. A cég 2024 májusáig úgy alakította ki kereskedelmi gyakorlatát, hogy a várható fogyasztói értelmezést figyelmen kívül hagyta, így

a fogyasztók a reklámok alapján nem kaphattak objektív képet az általuk a hűségidőszak alatt fizetendő ár mértékéről, mivel nem kaptak tájékoztatást az évente egyszer egyébként jogszerűen érvényesíthető díjemelésekről.

A Vodafone ugyanis úgy hirdette hűségszerződéseit, hogy azokban gyakran a havidíjat is feltüntette, anélkül, hogy jól észlelhetően utalt volna az áremelés lehetőségére. Így

a fogyasztók abban a hiszemben köthettek (újabb) hűségszerződést a szolgáltatóval, hogy díjaik nem fognak változni, miközben valójában ez nem így volt.

Az eljárás során a jogutód One Magyarország Zrt. mindenben együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést, jogorvoslati jogáról lemondott, valamint a jogutód cég 2024 májusától megszüntette a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa 352 millió forint bírságot szabott ki a jogutód vállalkozásra.

