Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon

A fővárosban éjszaka mínusz 10 Celsius-foknál is hidegebb volt, a kora reggeli órákban is kemény volt a hideg. A Máltai Szeretetszolgálat utcai gondozószolgálatának munkatársai fokozott intenzitással dolgoznak napok óta, erről kérdezte az InfoRádió Morva Emíliát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Regionális Központ vezetőjét.

„A bejelentések száma megháromszorozódott, sőt akár azt is mondhatjuk, hogy megnégyszereződött az elmúlt napokban. Egy nap 40 körüli bejelentés érkezik az állampolgároktól, az utcán járóktól, ez alapvetően nagyon jó, mert azt mutatja, hogy szolidárisak vagyunk a hajléktalan emberekkel, és segítséget hívunk, hogyha bajban jutó embertársat, honfitársat látunk a közterületeken, ez nagyban segíti a mi munkánkat is” – hangsúlyozta.

A krízisautó ezekben a hideg napokban kap nagyon nagy jelentőséget, éjjel kettőig, ha szükséges, akár sokkal tovább is kint van az utcán, ezekhez a bejelentésekhez, a krízishelyzetekhez riasztjuk – hangsúlyozta Morva Emília. Ez nem egészségügyi riasztás, de itt is vannak olyan fontos megfelelések, amiket szükséges teljesíteni ennek az autónak a kiérkezés során.

A krízisautó kimegy a helyszínekre, és az ott található hajléktalan embereknek próbál segítséget nyújtani. Nyilván leginkább azzal, hogy őket meleg, védett helyre, intézménybe próbálja juttatni, próbálja szállítani.

„Még mindig vannak hajléktalan emberek, akik nem fogadják el az ilyen típusú segítséget, tehát nem akarnak elmenni a szállókra, melegedőkre. Ez nem jó hír, hiszen a legrutinosabb hajléktalan ember is az elmúlt években nem az ilyen nagyon vad mínuszokhoz és az ilyen nagy hóhoz szokott hozzá. Ilyen esetben mi nem tudunk mást tenni, mintsem többször kimegyünk hozzájuk napközben és éjszaka is, olyan felszereléseket viszünk ki számukra, amivel biztosítjuk azt, hogy tényleg ne legyenek életveszélyben, de ez azért gyenge vigasz. Mindenképp arra törekszünk, hogy őket szálláshelyre juttassuk, meggyőzzük őket, a bizalmukat erősítsük az intézményi elhelyezés iránt.”

A melegedők kihasználtságáról a szakember elmondta: bőven már nincs hely, és nem arányosan oszlik el a létszám, tehát vannak intézmények, amik már beteltek, de ezekben is ilyenkor, ha a szükség ezt kéri, akkor engednek még be a férőhelyeiken túl is hajléktalan embereket.

Lehet a földre tett matracon vagy széken éjszakázni, senkinek nem kell kint maradnia a megtelt szállók kapujában azért, mert nincs férőhely, de vannak olyan intézmények még szerencsére, ahol rendelkezésre állnak szabad férőhelyek, normális üzemmódban működő szabad férőhelyek.

„Nincs gond a férőhelyekkel, be tudunk vinni szállásra olyan hajléktalan embert, akinek erre szüksége van, és aki ezt igényli” – mondta Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Regionális Központ vezetője.