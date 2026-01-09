ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Nyitókép: Pixabay

Állami épületeket gyújtottak fel Iránban, miután leállt az internet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tizenkét napja tartanak a tüntetések az országban, és egyre erőszakosabbak az összecsapások a karhatalom és a lakosság között.

Az internetet monitorozó NetBlock szerint csütörtökön egész Iránban leállt az internetszolgáltatás, miközben országszerte folytatódtak a 12 napja tartó tüntetések – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Egyelőre nem világos, hogy mi áll a leállás hátterében, de korábban már előfordult, hogy az iráni hatóságok a tüntetésekre válaszul korlátozták az internetet. Ennek ellenére csütörtök több olyan videó is megjelent például az X-en, amelyek azt bizonyítják, hogy Teheránban és más városokban is folytatódtak a tiltakozások. Ezrek vonultak Teherán utcáin, és több hitelesített videón is látható, hogy az állami média irodái égnek egy vidéki városban.

A csütörtök este megjelent videókon az látható, ahogy egy nagy tömeg haladt egy főút mentén Mashhadban, az ország északkeleti részén, a tüntetők az „Éljen a sah!” és „Ez az utolsó csata! Pahlavi visszatér!” jelszavakat skandáltak. Voltak, akik felmásztak egy felöljáróra és leszerelték a térfigyelő kamerákat. A főváros északi részén készült felvételen látható tömeg azt skandálta a biztonsági erőkkel való összecsapás után: „Becstelen” és „Ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk!”

Az elmúlt napok során az iráni biztonsági erők többször is összecsaptak a tüntetőkkel. A tegnapi volt a zavargások 12. napja, amelyek emberi jogi szervezetek szerint Irán mind a 31 tartományában több mint száz városra és településre terjedtek át. Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivista Hírügynökség (HRANA) szerint legalább 34 tüntető – köztük öt gyermek – és a biztonsági személyzet nyolc tagja halt meg, 2270 tüntetőt pedig letartóztattak. A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) szerint legalább 45 tüntető, köztük nyolc gyermek halt meg a biztonsági erők brutális fellépése során. A BBC perzsa nyelvű adása 22 ember halálát és személyazonosságát erősítette meg, míg az iráni hatóságok hat hivatalos személy haláláról számoltak be.

A tiltakozást a fővárosi kereskedők, boltosok indították az iráni valuta zuhanása és az egyre durvább gazdasági válság és infláció miatt, hozzájuk csatlakoztak az egyetemisták. Az iráni vezetés próbál véget vetni a tiltakozásoknak, Ali Hamenei ajatollah, az ország vezetője január elején azt mondta, hogy a „lázadókat helyre kell tenni” – a vezető mondata után sokan a tüntetések erőszakos elfojtásától tartanak. Az ország elnöke, Maszúd Peszeskján visszafogottabban fogalmazott, és reformokat ígért a gazdasági nehézségek orvoslására.

Ezen kívül a megélhetési nehézségek enyhítésére a kormány azt ígérte, mindenkinek havi 10 millió rial (kb. 3300 forint) összegű juttatást biztosít, amit élelmiszerboltokban lehet felhasználni.

Donald Trump már a múlt héten is figyelmeztette az iráni vezetést, hogy ha a tüntetők életére törnek, akkor az Egyesült Államok a tiltakozók segítségére fog sietni. A New York Times hétfőn azt írta, az államvezetés egyre jobban tart a külső és belső feszültségektől, Hamenei ajatollah pedig hírszerzési információk szerint azt tervezheti, hogy Moszkvába menekül, ha a karhatalmi erők képtelenek megfékezni a tüntetéseket.

