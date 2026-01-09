Újabb macskát neveztek ki állomásfőnöknek Japánban – videó

A Vakajama prefektúra Kisigama vonalán lévő Kisi nevű állomáson megrendezett – az állomás kétlábú alkalmazottai, a cicák rajongói és a sajtó által kísért – ceremónia során Kodzsima Micunobu, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke állomásfőnöki címmel gravírozott medált akasztott az új állomásfőnök-asszony nyakába, valamint bemutatták a Rokutama nevű macskát is, aki egyelőre inasként szolgál majd Jontama mancsai alatt. Vele kapcsolatban Kodzsima kifejezte reményét, hogy hamar beletanul a szakmába.

Nitama, a frissen kinevezett állomásfőnök elődje novemberben halt meg, és a kinevezési ceremónián posztumusz megkapta a „becsületbeli állomásfőnök” címet.

A macskák munkahelyi kötelességei közé tartozik az utasok üdvözlése, és a büszke, nyugodt pózolás állomásfőnöki sapkájukban.

A kisigavai vonalat működtető társaság 2007-ben nevezett ki először macskát állomásfőnöknek, Tama cica pedig országos, majd nemzetközi hírnevet is szerzett az üzemeltetőnek, amelynek így sikerült úrrá lennie anyagi nehézségein is.

A lépés hagyománnyá vált és azóta Japán-szerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és más egyéb állatokat állomásfőnöknek.