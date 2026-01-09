ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.35
usd:
330.67
bux:
115909.58
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Újabb macskát neveztek ki állomásfőnöknek Japánban
Nyitókép: X / Don Pu

Újabb macskát neveztek ki állomásfőnöknek Japánban – videó

Infostart / MTI

A Jontama névre hallgató trikolór cica szerdán kapta meg a megtisztelő titulust és ő az állomás harmadik főnöke, munkájához pedig egy inast is kapott.

A Vakajama prefektúra Kisigama vonalán lévő Kisi nevű állomáson megrendezett – az állomás kétlábú alkalmazottai, a cicák rajongói és a sajtó által kísért – ceremónia során Kodzsima Micunobu, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke állomásfőnöki címmel gravírozott medált akasztott az új állomásfőnök-asszony nyakába, valamint bemutatták a Rokutama nevű macskát is, aki egyelőre inasként szolgál majd Jontama mancsai alatt. Vele kapcsolatban Kodzsima kifejezte reményét, hogy hamar beletanul a szakmába.

Nitama, a frissen kinevezett állomásfőnök elődje novemberben halt meg, és a kinevezési ceremónián posztumusz megkapta a „becsületbeli állomásfőnök” címet.

A macskák munkahelyi kötelességei közé tartozik az utasok üdvözlése, és a büszke, nyugodt pózolás állomásfőnöki sapkájukban.

A kisigavai vonalat működtető társaság 2007-ben nevezett ki először macskát állomásfőnöknek, Tama cica pedig országos, majd nemzetközi hírnevet is szerzett az üzemeltetőnek, amelynek így sikerült úrrá lennie anyagi nehézségein is.

A lépés hagyománnyá vált és azóta Japán-szerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és más egyéb állatokat állomásfőnöknek.

Kezdőlap    Életmód    Újabb macskát neveztek ki állomásfőnöknek Japánban – videó

japán

macska

állomásfőnök

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kitoloncolási offenzíva jöhet Németországban, a menekültek száma már most rohamosan csökken

Kitoloncolási offenzíva jöhet Németországban, a menekültek száma már most rohamosan csökken
Az elmúlt években túlzottan liberálisnak tartott menekültpolitika szigorítását tűzte zászlajára a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kormány. A szigorítás fő szószólói a keresztény pártok, a CDU és a CSU voltak, míg a koalíciós partner szociáldemokraták inkább fékezni igyekeztek mindezt. Úgy hírlik, a hatóságok most egy újonnan létrehozott kitoloncolási mechanizmust alkalmaznak.
 

Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Az aszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar mezőgazdaságban, ebből a szempontból a mostani kiadós havazás nagyon kedvező a csapadék pótlásában – mondta az InfoRádióban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a szervezet évnyitóján.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

A hét eleji emelkedést követően mostanra elfogyott a lendület a világ tőzsdéin, az ázsiai tőzsdék lekövették a tegnapi Wall Street-i esést, és a globális hangulatromlással összhangban Európában is lefelé vették az irányt a vezető indexek, bár a zárásra már felemás elmozdulásokat mutattak. Az amerikai piacokon gyengélkedett ma a technológia szektor, a vezető indexek közül csak a Nasdaq esett. A befektetők kiemelten figyelik a geopolitikai eseményeket, különösen Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei miatt. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette a védelmi szektor részvényei továbbra is jól teljesítenek, különösen azt követően, hogy Donald Trump az amerikai védelmi kiadások jelentős növelését helyezte kilátásba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen

Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen

Járjunk utána, mi az a családi pótlék, mi a családi pótlék jelentése, mikortól jár a családi pótlék és a családi pótlék meddig jár hány éves korig vehető igénybe!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Rallies on major roads in the capital and in Iran's second city were peaceful and not dispersed by security forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 21:57
A 42-est is kihúzták a hatos lottón – nyerőszámok, nyeremények
2026. január 8. 05:36
Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén
×
×
×
×