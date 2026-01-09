ARÉNA - PODCASTOK
Városi éjszakban száguldozó autó.
Nyitókép: Getty Images/gremlin

Kegyetlenül aratnak a trafiboxok Budapesten: itt a legutóbbi teríték

Infostart / MTI

Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A trafiboxok olyan telepített fémdobozok, amelyekben sebességmérő berendezés helyezhető el.

Azt írták: a II. kerületben telepített trafiboxok tavaly decemberben 322 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb sebességet az Árpád fejedelem útján rögzítették, ahol egy jármű a megengedett óránkénti 50 kilométer helyett óránkénti 98 kilométeres sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A III. kerületben telepített trafiboxok adatai szerint 145 járművezető haladta meg a megengedett sebességet decemberben. A legnagyobb mért sebesség óránkénti 151 kilométer volt az 50 kilométer/órás útszakaszon, ami miatt 458 ezer forint bírságot szabtak ki.

A VI. kerületben a tavaly november végén üzembe helyezett trafiboxok decemberben az Andrássy úton és a Podmaniczky utcában összesen 205 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb mért sebesség óránkénti 96 kilométer volt az 50-es útszakaszon, amely miatt 140 ezer forint közigazgatási bírságot róttak ki.

A XV. kerületben 34 gépjárművezető lépte túl a megengedett legnagyobb sebességhatárt decemberben, a legnagyobb mért sebességet a Szentmihályi útnál rögzítették, egy 50 kilométer/órás útszakaszon, ahol egy jármű 80-nal közlekedett. Az eset miatt 70 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A XX. és XXIII. kerületi rendőrkapitányság területén decemberben 97 óra 40 perc időtartamban végeztek méréseket, ezek során 225 gépjárművezető lépte túl a megengedett sebességhatárt. A XX. kerületi Helsinki úton, az 50 kilométer/órás útszakaszon 46 óra 12 perc alatt 200, míg a Mártírok útján 51 óra 28 perc alatt 25 gyorshajtót rögzítettek.

Közölték: a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására és ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket.

