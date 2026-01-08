Gyermekpornográfia: Norvégiából hoztak haza egy visszaeső elkövetőt

A 45 éves magyar férfi Hønefoss település boltjában dolgozott eladóként, külhoni lakcíméről töltött fel az internetre közel 150, 14-18 év közötti gyerekekről készült pornográf felvételt – olvasható a Rendészeti Államtitkárság hírében.
A korábban hasonló bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, majd néhány letöltött év után feltételes szabadságra bocsátott, legutóbbi tettét a feltételes szabadságra bocsátás ideje alatt elkövető férfit az NNI célkörözési nyomozói őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.