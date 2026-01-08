ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
A rendőrség őrizetbe vett egy Norvégiából hazahozott gyanúsítottat a repülőtéren.
Nyitókép: Rendészeti Államtitkárság

Gyermekpornográfia: Norvégiából hoztak haza egy visszaeső elkövetőt

Infostart

Gyermekpornográfia gyanúja miatt visszaesőt vettek őrizetbe az NNI munkatársai, miután az általuk megállapított információk alapján északi kollégáik elfogták.

A 45 éves magyar férfi Hønefoss település boltjában dolgozott eladóként, külhoni lakcíméről töltött fel az internetre közel 150, 14-18 év közötti gyerekekről készült pornográf felvételt – olvasható a Rendészeti Államtitkárság hírében.

A korábban hasonló bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, majd néhány letöltött év után feltételes szabadságra bocsátott, legutóbbi tettét a feltételes szabadságra bocsátás ideje alatt elkövető férfit az NNI célkörözési nyomozói őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

őrizetbe vétel

gyermekpornográfia

visszaeső

