Aerial view of beach with stones and rocks, alone boat in adriatic sea at sunset in summer. Top view of yacht in transparent blue water. Travel in Croatia. Nature background. Landscape with ocean
Nyitókép: den-belitsky/Getty Images

Év végére még közelebb kerül az autópályán elérhető dalmát tengerpart

Infostart

Ha a kivitelezőknek sikerül tartaniuk a három országot is érintő beruházás ütemtervét, akkor hamarosan a Budapestről a dalmát tengerpartra igyekvők az út nagyobbik részét már autópályán tehetik meg.

Megépítik az év végéig Bosznia-Hercegovinában a Szarajevó és az északi horvát határ között még hiányzó autópálya-szakaszokat – írja a beruházást koordináló cég által a Dnevni avaz nevű lapnak adott interjú alapján a G7.

Ha sikerül tartani az ütemtervet, akkor Budapesttől egészen Szarajevóig, pontosabban a várost elkerülve valamivel annál is tovább egybefüggő autópálya jönne létre, és így ebben az irányban a jelenleginél jóval gyorsabban el lehetne jutni Magyarországról a horvát tengerpart dalmáciai szakaszára.

A Bosznia-Hercegovinán át a horvát tengerpartig tartó nemzetközi útvonal összesen 700 kilométer hosszú lesz. A magyarországi (M6-os autópálya) és az észak-horvátországi szakasz készen van, Bosznia-Hercegovinában azonban a 337 kilométerből még csak 140 épült meg.

Az ígéret szerint az év végére ez bő 60 kilométerrel egészül ki, vagyis Budapest és Ploče között a bosnyák szakaszon még 130, a dél-horvátországin pedig már csak 10 kilométer hiányzik majd.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a dalmát tengerpartra igyekvők a Budapesttől számított 700 kilométerből 560-at már autópályán tehetnének meg. Ez sokat javíthatna az útvonal vonzerején azok számára, akik Dalmáciába vagy még délebbre autóznak, hiszen jelenleg a Budapest-Ploče távolság a legtöbbek által használt magyar M7-es és az azt követő horvát autópályákon keresztül 850 kilométer.

A bosnyák beruházó korábban azt ígérte, hogy a kérdéses észak-boszniai egybefüggő szakasz már 2025 végére kész lesz, ehhez képest elég nagy a csúszás. A még hiányzó 140 kilométer megépítésére csak 2030 a legközelebbi céldátum, a Szarajevó és Mostar közötti szakaszon ugyanis jóval nehezebb a terep, hosszú alagutakat is kell építeni (illetve Dél-Horvátországban még a mintegy 10 kilométeres összekötést is meg kell valósítani).

