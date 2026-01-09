Év végére még közelebb kerül az autópályán elérhető dalmát tengerpart

Megépítik az év végéig Bosznia-Hercegovinában a Szarajevó és az északi horvát határ között még hiányzó autópálya-szakaszokat – írja a beruházást koordináló cég által a Dnevni avaz nevű lapnak adott interjú alapján a G7.

Ha sikerül tartani az ütemtervet, akkor Budapesttől egészen Szarajevóig, pontosabban a várost elkerülve valamivel annál is tovább egybefüggő autópálya jönne létre, és így ebben az irányban a jelenleginél jóval gyorsabban el lehetne jutni Magyarországról a horvát tengerpart dalmáciai szakaszára.

A Bosznia-Hercegovinán át a horvát tengerpartig tartó nemzetközi útvonal összesen 700 kilométer hosszú lesz. A magyarországi (M6-os autópálya) és az észak-horvátországi szakasz készen van, Bosznia-Hercegovinában azonban a 337 kilométerből még csak 140 épült meg.

Az ígéret szerint az év végére ez bő 60 kilométerrel egészül ki, vagyis Budapest és Ploče között a bosnyák szakaszon még 130, a dél-horvátországin pedig már csak 10 kilométer hiányzik majd.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a dalmát tengerpartra igyekvők a Budapesttől számított 700 kilométerből 560-at már autópályán tehetnének meg. Ez sokat javíthatna az útvonal vonzerején azok számára, akik Dalmáciába vagy még délebbre autóznak, hiszen jelenleg a Budapest-Ploče távolság a legtöbbek által használt magyar M7-es és az azt követő horvát autópályákon keresztül 850 kilométer.

A bosnyák beruházó korábban azt ígérte, hogy a kérdéses észak-boszniai egybefüggő szakasz már 2025 végére kész lesz, ehhez képest elég nagy a csúszás. A még hiányzó 140 kilométer megépítésére csak 2030 a legközelebbi céldátum, a Szarajevó és Mostar közötti szakaszon ugyanis jóval nehezebb a terep, hosszú alagutakat is kell építeni (illetve Dél-Horvátországban még a mintegy 10 kilométeres összekötést is meg kell valósítani).