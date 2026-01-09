ARÉNA - PODCASTOK
CARACAS, VENEZUELA - JANUARY 05: Vice President of Venezuela Delcy Rodriguez reacts after being sworn in as Acting President of Venezuela during the inaugural session for the 2026-2031 Legislative Constitutional Period at Palacio Federal Legislativo on January 05, 2026 in Caracas, Venezuela. Two days after Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured in Caracas by the US forces the National Assembly confirmed Vice President Delcy Rodriguez as Acting President.
Nyitókép: Jesus Vargas/Getty Images

Delcy Rodríguez: a politikai foglyok elengedése nem behódolás Washingtonnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Venezuela a béke gesztusaként fogvatartottakat enged szabadon, köztük külföldieket is. Az ország ügyvezető elnöke azonban hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy alávetnék magukat az Egyesült Államoknak.

A venezuelai kormány politikai foglyok szabadon engedéséről szóló döntése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát az Egyesült Államoknak – szögezte le csütörtökön Delcy Rodríguez venezuelai ügyvezető elnök, az amerikaiak által elfogott Nicolás Maduro elnök iránti hűségét hangsúlyozva.

Jorge Rodríguez, a parlament elnöke csütörtökön jelentette be, hogy – „a béke jegyében teendő gesztusként” – a kormány szabadon enged több bebörtönzött embert, köztük külföldieket is. Bár nem közölte, hány embert érint az intézkedés, és hogy milyen váddal börtönözték be őket, a szabadon engedettek között van két ellenzéki vezető is, Enrique Marquez, aki a 2024-es, a nemzetközi közösség szerint elcsalt elnökválasztáson indult Nicolás Maduro, az Egyesült Államok által január elején elmozdított államfő ellen, illetve Biagio Pilieri ellenzéki parlamenti képviselő.

Enrique Marquez hivatalosan azért jelöltette magát, hogy az ellenzéket képviselhesse abban az esetben, ha a hatóságok elutasítják az elnökválasztáson induló, ám a választási hatóságok által alkalmatlannak nyilvánított Maria Corina Machado helyére lépő Edmundo González Urrutia jelöltségét is.

Mivel Edmundo González Urrutia jelöltsége ellen a hatóságok nem léptek fel, a megmérettetésen Enrique Marquez végül őt támogatta.

Az elengedett foglyok között több külföldi, illetve kettős állampolgár is van, egyebek között Rocio San Miguel spanyol-venezuelai aktivista is. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter az RNE spanyol közszolgálati rádiónak adott interjújában megerősítette a San Miguel szabadon engedéséről szóló hírt hozzátéve, hogy a latin-amerikai ország hatóságai négy másik spanyol állampolgárnak is visszaadták a szabadságát, pozitív lépésnek nevezve Caracas döntését.

A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet becslései szerint csütörtököt megelőzően 806 politikai foglyot, köztük legkevesebb 86 külföldit tartottak fogva venezuelai börtönökben.

