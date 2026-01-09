Delcy Rodríguez: a politikai foglyok elengedése nem behódolás Washingtonnak

A venezuelai kormány politikai foglyok szabadon engedéséről szóló döntése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát az Egyesült Államoknak – szögezte le csütörtökön Delcy Rodríguez venezuelai ügyvezető elnök, az amerikaiak által elfogott Nicolás Maduro elnök iránti hűségét hangsúlyozva.

Jorge Rodríguez, a parlament elnöke csütörtökön jelentette be, hogy – „a béke jegyében teendő gesztusként” – a kormány szabadon enged több bebörtönzött embert, köztük külföldieket is. Bár nem közölte, hány embert érint az intézkedés, és hogy milyen váddal börtönözték be őket, a szabadon engedettek között van két ellenzéki vezető is, Enrique Marquez, aki a 2024-es, a nemzetközi közösség szerint elcsalt elnökválasztáson indult Nicolás Maduro, az Egyesült Államok által január elején elmozdított államfő ellen, illetve Biagio Pilieri ellenzéki parlamenti képviselő.

Enrique Marquez hivatalosan azért jelöltette magát, hogy az ellenzéket képviselhesse abban az esetben, ha a hatóságok elutasítják az elnökválasztáson induló, ám a választási hatóságok által alkalmatlannak nyilvánított Maria Corina Machado helyére lépő Edmundo González Urrutia jelöltségét is.

Mivel Edmundo González Urrutia jelöltsége ellen a hatóságok nem léptek fel, a megmérettetésen Enrique Marquez végül őt támogatta.

Az elengedett foglyok között több külföldi, illetve kettős állampolgár is van, egyebek között Rocio San Miguel spanyol-venezuelai aktivista is. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter az RNE spanyol közszolgálati rádiónak adott interjújában megerősítette a San Miguel szabadon engedéséről szóló hírt hozzátéve, hogy a latin-amerikai ország hatóságai négy másik spanyol állampolgárnak is visszaadták a szabadságát, pozitív lépésnek nevezve Caracas döntését.

A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet becslései szerint csütörtököt megelőzően 806 politikai foglyot, köztük legkevesebb 86 külföldit tartottak fogva venezuelai börtönökben.