2026. január 9. péntek
Detail on the rear light of a car.
Jön az első féklámpa: nem örülnek az autósok a szomszédunkban

Szlovákiában 2029. január 1-jétől lehetővé válik az úgynevezett első féklámpa használata az autókon.

A Közlekedés nevű Facebook-oldal tett közzé egy bejegyzést a Szlovákiában január 1-jétől érvényes új jogszabályról. Ezek szerint mostantól a jármű elején is el lehet helyezni egy féklámpát, ami nem piros, hanem zöld, és a hátsó féklámpákkal együtt világít.

A cél az, hogy a szemből vagy oldalról érkező közlekedők korábban és egyértelműbben lássák, ha az autó lassít vagy megáll, például gyalogátkelőknél vagy kereszteződésekben. Az első féklámpát nem kötelező felszerelni, kiegészítőnek számít, és a jogszabály csak a használat lehetőségét és jogi kereteit teremti meg – írja a Blikk.

Egyes szakértők szerint a megoldás növelheti a közlekedésbiztonságot, mások viszont attól tartanak, hogy kezdetben szokatlan lehet a közlekedők számára.

A jogszabály ellenzői szerint az első féklámpa veszélyeket rejt magában, ha például a gyalogátkelőhöz érkező autós fékez valamiért, ezt a gyalogos is látja, és mivel azt hiszi, az autós észrevette őt, bátran kilép a zebrára. Az autós azonban talán észre sem vette őt, így nyugodtan halad tovább, ezért gázt ad.

