Lapértesülés: csaknem 40 fiatalt szállítottak át a Szőlő utcából

A letartóztatásban lévő fiatalok közül többeket átszállítottak más intézményekbe a budapesti Szőlő utcai javítóintézetből. A Telex úgy értesült, hogy egy hónap alatt – november vége és december vége között – mintegy negyven fiatalt szállítottak át máshová, javarészt a debreceni és a nagykanizsai javítókba, így jelenleg már csak harminc fogvatartott van a Szőlő utcában.

A több tucat fiatal fogvatartott átszállításáról szóló lapértesülést nem cáfolta a BVOP Kommunikációs Főosztálya, de bővebb tájékoztatást nem adott. A Telex már december végén arról írt, hogy

a dolgozók létszámának jelentős csökkenése miatt megnehezült a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, ezért elkerülhetetlenné vált több letartóztatásban lévő fiatal áthelyezése.

A portál úgy tudja, az intézkedésről már a Legfőbb Ügyészséget is tájékoztatta a BVOP.

A BVOP Kommunikációs Főosztálya decemberben azt közölte, hogy a javítóintézet „a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámmal működik”, de az átszállításokról biztonsági okokból nem kívántak részletesebb tájékoztatást adni.

A BVOP azt is megerősítette, hogy jelenleg is zajlik a javítóintézetek működési feltételeinek vizsgálata, továbbá a problémák, hiányosságok feltárása. A Telex megkeresésére elismerték az átszállításokat, és közölték: a javítóintézetek vizsgálata közben, a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével történnek átszállítások, amelyek „a javítóintézetek biztonságos működését szolgálják”.

(A nyitóképen: résztvevők a Polgári Ellenállás demonstrációján a budapesti Szőlő utcai javítóintézet előtt 2025. december 14-én.)